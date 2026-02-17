Qué hacer en Santiago: tiendas de autoservicio para descubrir en la capital

Si estás buscando panoramas distintos, las tiendas de autoservicio se están convirtiendo en una tendencia cada vez más popular en la capital. Desde ramen y productos asiáticos, hasta bowls de açaí personalizados, estos espacios permiten que cada persona arme su pedido a su gusto, combinando sabores y cantidades según sus preferencias.
Ya sea que quieras una comida rápida o un antojo dulce más saludable, aquí te presentamos algunas tiendas de autoservicio que destacan por su propuesta, variedad y originalidad en distintos puntos de la Región Metropolitana, para que puedas agregar a tu recorrido de qué hacer en Santiago.
Qué hacer en Santiago: tiendas de autoservicio con sabor a cultura asiática
Toki Ramen
Dirección: Av Concha y Toro 2241, Puente Alto, Región Metropolitana.
Dirección: Av Manuel Antonio Matta 1001, Quilicura, Región Metropolitana.
Toki Ramen es una alternativa de autoservicio con productos asiáticos, este local ofrece distintas variedades de ramen, onigiris y preparaciones ideales para una comida rápida.
Puedes pagar con Junaeb, lo que lo convierte en una opción conveniente para estudiantes. Además, si estás de cumpleaños, solo debes mostrar tu cédula de identidad y te llevas un onigiri gratis, un beneficio perfecto para celebrar por si te gusta la cultura japonesa.
Bogl Bogl
1)Dirección: Alameda 395, Santiago, Región Metropolitana.
2)Dirección: Manuel Montt 021, Providencia, Región Metropolitana.
3)Dirección: Av. Pedro Fontova 7280, local 104, Huechuraba, Región Metropolitana.
Si te preguntas qué hacer en Santiago, Bogl Bogl es una tienda especializada en productos coreanos que puedes visitar en tu ruta. Fundada en 2024, dedicada a la importación y distribución mayorista de alimentos traídos directamente desde Corea del Sur.
Su catálogo incluye ramen instantáneo, fideos, snacks, salsas y distintos ingredientes tradicionales, ideales para quienes quieren armar su propio ramen o comprarlas por separado para comer en casa.
Asia Bites
Dirección: Esmeralda 828 Local 7, Talagante, Región Metropolitana.
Este nuevo local de autoservicio ofrece una amplia variedad de ramen para que armes tu comida a tu gusto. Ubicado en Talagante, la tienda abre de lunes a sábado de 12:30 a 19:30 horas.
Puedes encontrar ramen tradicionales, opciones vegetarianas y alternativas picantes, incluso con distintos niveles de intensidad de picor. También cuentan con otras preparaciones asiáticas que complementan la experiencia para los amantes de la cultura japonesa y coreana.
Qué hacer en Santiago: opciones de açaí saludables para personalizar a tu gusto
Açai Time
Dirección: Sta Mónica 2043, local 13, Santiago, Región Metropolitana.
Si quieres un panorama dulce pero más saludable, Açaí Time es una parada que tienes que conocer. Este local propone una experiencia de autoservicio donde tú armas tu bowl completamente a tu gusto.
Primero eliges la base, açaí, açaí cero o pitahaya. Luego puedes agregar más de 30 toppings, entre frutas frescas, frutos secos, dulces y distintas salsas, lo pesas y listo. Además, sus preparaciones son sin gluten y sin lactosa, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan opciones más livianas.
Açai Von Goulart
Dirección: Logroño 9755, El Bosque, Región Metropolitana.
Si estás buscando qué hacer en Santiago, Açaí Von Goulart es el primer autoservicio de açaí brasileño en la comuna de El Bosque. Aquí tú eliges, sirves y creas tu vaso perfecto.
El sistema de autoservicio incluye distintas bases y más sabores de helado para combinar, ideal para mezclar con toppings y lograr un balance fresco y dulce. Además del açaí, cuentan con variedad de postres y productos típicos brasileños.