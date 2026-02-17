Home Viajes "qué hacer en santiago: tiendas de autoservicio para descubrir en ..."

Qué hacer en Santiago: tiendas de autoservicio para descubrir en la capital

Estas tiendas de autoservicio ofrecen experiencias gastronómicas diferentes para armar tu pedido a tu manera en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Natalia Hess
Si estás buscando panoramas distintos, las tiendas de autoservicio se están convirtiendo en una tendencia cada vez más popular en la capital. Desde ramen y productos asiáticos, hasta bowls de açaí personalizados, estos espacios permiten que cada persona arme su pedido a su gusto, combinando sabores y cantidades según sus preferencias.

Ya sea que quieras una comida rápida o un antojo dulce más saludable, aquí te presentamos algunas tiendas de autoservicio que destacan por su propuesta, variedad y originalidad en distintos puntos de la Región Metropolitana, para que puedas agregar a tu recorrido de qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: tiendas de autoservicio con sabor a cultura asiática

Toki Ramen

Dirección: Av Concha y Toro 2241, Puente Alto, Región Metropolitana.

Dirección: Av Manuel Antonio Matta 1001, Quilicura, Región Metropolitana.

Toki Ramen es una alternativa de autoservicio con productos asiáticos, este local ofrece distintas variedades de ramen, onigiris y preparaciones ideales para una comida rápida.

Puedes pagar con Junaeb, lo que lo convierte en una opción conveniente para estudiantes. Además, si estás de cumpleaños, solo debes mostrar tu cédula de identidad y te llevas un onigiri gratis, un beneficio perfecto para celebrar por si te gusta la cultura japonesa.

@tokiramenchile

💚 TOKI Primer Minimarket coreano autoservicio en Quilicura Es un espacio acogedor donde puedes encontrar tus ramen favoritos y prepararlos al instante. Cualquier tipo de ramen incluye 1 topping a eleccion ( huevo, queso, choclo, cebollin ). Puedes encontrar ramen desde los $1.800 pesos a $4.500, bebestibles desde los $1.500. Horarios de lunes a domingos. 📍Manuel Antonio Matta 1091 🚇 Metro lo cruzat #quilicura #minimarketkorea #tiendadeconveniencia #corea #ramen

♬ Magnetic – ILLIT

Bogl Bogl

1)Dirección: Alameda 395, Santiago, Región Metropolitana.

2)Dirección: Manuel Montt 021, Providencia, Región Metropolitana.

3)Dirección: Av. Pedro Fontova 7280, local 104,  Huechuraba, Región Metropolitana.

Si te preguntas qué hacer en Santiago, Bogl Bogl es una tienda especializada en productos coreanos que puedes visitar en tu ruta. Fundada en 2024, dedicada a la importación y distribución mayorista de alimentos traídos directamente desde Corea del Sur.

Su catálogo incluye ramen instantáneo, fideos, snacks, salsas y distintos ingredientes tradicionales, ideales para quienes quieren armar su propio ramen o comprarlas por separado para comer en casa.

Asia Bites

Dirección: Esmeralda 828 Local 7, Talagante, Región Metropolitana.

Este nuevo local de autoservicio ofrece una amplia variedad de ramen para que armes tu comida a tu gusto. Ubicado en Talagante, la tienda abre de lunes a sábado de 12:30 a 19:30 horas. 

Puedes encontrar ramen tradicionales, opciones vegetarianas y alternativas picantes, incluso con distintos niveles de intensidad de picor. También cuentan con otras preparaciones asiáticas que complementan la experiencia para los amantes de la cultura japonesa y coreana.

Qué hacer en Santiago: opciones de açaí saludables para personalizar a tu gusto

Açai Time

Dirección: Sta Mónica 2043, local 13, Santiago, Región Metropolitana.

Si quieres un panorama dulce pero más saludable, Açaí Time es una parada que tienes que conocer. Este local propone una experiencia de autoservicio donde tú armas tu bowl completamente a tu gusto.

Primero eliges la base, açaí, açaí cero o pitahaya. Luego puedes agregar más de 30 toppings, entre frutas frescas, frutos secos, dulces y distintas salsas, lo pesas y listo. Además, sus preparaciones son sin gluten y sin lactosa, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan opciones más livianas.

@alegisel

Este nuevo local de Açai que es distinto a los demás! por que funciona con Autoservicio! osea tu mismo te armas tu propio Açai y al final ves cuando te sale ✨ le vas poniendo frutas, frutos secos, dulces, hasta tienen tapiocas para ponerle y varias salsas! y si no quieres helado, también puede ser en forma de milkshake, una forma más refrescante para tomar un Açai ✨ Recuerden: si muestran este vídeo tienen un 10% de dcto en su Açai 🩷 @Açai Time se ubica en: 📍Santa Mónica 2043, local 13, Santiago Centro. (Patio Gastronomico La terraza) 🚇 Cerca del metro República o los héroes L1 #acai #helados #verano #autoservicio #chile

♬ sonido original – Alexandra Gisel

Açai Von Goulart

Dirección: Logroño 9755, El Bosque, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, Açaí Von Goulart es el primer autoservicio de açaí brasileño en la comuna de El Bosque. Aquí tú eliges, sirves y creas tu vaso perfecto.

El sistema de autoservicio incluye distintas bases y más sabores de helado para combinar, ideal para mezclar con toppings y lograr un balance fresco y dulce. Además del açaí, cuentan con variedad de postres y productos típicos brasileños.

@aniburgundy

‼️INSTAGRAM : @VONGOULART ‼️TIKTOK: @AÇAI VON GOULART 🔥 ‼️DIRECCIÓN: LOGRONO #9755 COMUNA EL BOSQUE (en el video dije la cisterna por que vivo en la cisterna y literal es al lado 🤭) -Sistema de auto servicio -Cuenta con más sabores de helados (yo elegí mango, se los mega recomiendo) -También tiene variedad de postres mi fav (budin) 😋 -Prueben la picoca (tipo mantecol exquisito) -vende Coxinhas (empanadas de masita de papa con relleno de pollo o carne deliciosas 😍) ‼️PRUEBEN TODO, BYE! 🤭 #açai #chile #brasil🇧🇷

♬ sonido original – Aniburgundy
Texto: La Nación / Foto: Bogl Bogl
Natalia Hess https://www.lanacion.cl

Lo Más Leído

Natalia Hess
