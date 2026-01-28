Qué hacer en Santiago: tiendas de skincare coreano que tienes que conocer

El cuidado de la piel se ha convertido en una experiencia que va más allá de lo estético y Santiago no se queda atrás en esta forma de vivir el bienestar. Entre los lugares turísticos de Chile, la capital destaca por reunir tiendas especializadas que acercan el skincare coreano, combinando innovación y asesoría personalizada.

Para quienes están explorando qué hacer en Santiago, estas tiendas de K-beauty aparecen como un panorama diferente, espacios donde descubrir nuevas rutinas, conocer nuevas marcas y tomarse un momento de autocuidado en medio de la ciudad.

Arumi Skincare

Dirección: Eusebio Lillo 440, local 8, Recoleta, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y eres fan del skincare coreano, Arumi Skincare es una parada obligatoria. Reconocida como una de las tiendas líderes en cosmética coreana en Chile, Arumi se especializa en acercar lo mejor del K-beauty directamente desde Corea del Sur.

En su catálogo encontrarás marcas como COSRX, Anua, SKIN1004, Heimish y Pyunkang Yul, todas seleccionadas por sus fórmulas de calidad y resultados reales en la piel. Su propuesta se centra en el cuidado, combinando productos naturales con tecnología avanzada.

Además de su amplia variedad de productos, Arumi destaca por su enfoque en la experiencia del cliente. Su equipo está capacitado para asesorar según tu tipo de piel y necesidades específicas, haciendo que cada visita o compra sea una experiencia personalizada y confiable.

Moonbow

Dirección: Gral. Holley 50, local 10, Providencia, Región Metropolitana.

Para quienes buscan skincare coreano, Moonbow destaca por su enfoque cercano y personalizado. Es una tienda familiar que nació desde la experiencia propia como usuarios de cosmética coreana y el deseo de compartir sus beneficios con más personas.

Su principal sello es la asesoría personalizada, pensada para ayudar a cada cliente a encontrar productos adecuados según su tipo de piel y necesidades reales. Una alternativa ideal para descubrir el K-beauty de forma guiada y consciente.

@skincare_moonbow Descubre tu piel soñada con el skincare coreano más top 🌸💧✨ En nuestra tienda en Providencia encontrarás todo para tu rutina facial: limpieza, hidratación, protección solar y maquillaje coreano 💄 Además, ¡te damos asesoría personalizada GRATIS para que sepas exactamente qué productos son perfectos para ti! 🫧💖. 📍 General Holley 50, local 10 , providencia Local 5 – Lunes a Viernes de 12 a 19 horas y los Sábados de 11 a 16 horas ✨ #SkincareCoreano #KBeautyChile #cosmeticacoreana #mixsoon #skin1004 ♬ Write This Down (Instrumental) – SoulChef

Kosmeticos

1) Dirección: Av. Manquehue Sur 31, Piso 1, Local 95, Las Condes.

2) Dirección: Av. Pdte. Kennedy 5413, Modulo 7246, Piso 2, Las Condes.

3) Dirección: Av. Vicuña Mackenna 7110, La Florida, Región Metropolitana.

4) Dirección: Mall Plaza Egaña: Av. Larraín 5862, Piso 1, La Reina, Región Metropolitana.

5) Dirección: Av. Providencia 2374, Providencia, Región Metropolitana.

Dentro de las alternativas de qué hacer en Santiago para quienes buscan skincare coreano, Kosmeticos ofrece una experiencia auténtica de K-Beauty. Su nombre une Korea y cosméticos. Es una tienda creada por coreanos que viven en Chile y que buscan acercar la perspectiva coreana del cuidado de la piel al día a día.

Trabajan con productos 100% originales, cruelty free y con una creciente oferta de fórmulas naturales y orgánicas. Un espacio ideal para descubrir la cosmética coreana como parte de un estilo de vida.

Yeppo

1)Dirección: Coyancura 2261, Providencia, Santiago.

2)Dirección: Patronato 461, Recoleta, Santiago.

3)Dirección: Las Torcazas 50, Las Condes, Santiago.

4)Dirección: Av. Recoleta 351, Recoleta, Santiago.

Si te interesa el skincare coreano junto a la cultura asiática, Yeppo es mucho más que una tienda de cosmética. Fundada en 2019, se ha consolidado como uno de los referentes del K-Beauty en Chile, combinando belleza, cuidado personal y experiencias culturales en un solo lugar.

Además de una amplia selección de productos de skincare coreano de alta calidad y a precios accesibles, Yeppo integra cafetería, libros de cultura asiática y álbumes de artistas coreanos, creando un espacio pensado para recorrer con calma.