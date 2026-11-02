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Qué hacer en Viña del Mar: restaurantes para disfrutar parrilladas y carnes a las brasas

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de una buena parrillada, la ciudad cuenta con restaurantes especializados en carnes a las brasas y cortes tradicionales. Conoce tres alternativas para organizar una salida y compartir distintos sabores.

Eduardo Córdova
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Qué hacer en Viña del Mar: restaurantes para disfrutar parrilladas y carnes a las brasas

La gastronomía de Viña del Mar ofrece alternativas para quienes disfrutan de las carnes preparadas al fuego. En distintos sectores de la ciudad existen restaurantes que tienen la parrilla como protagonista, con propuestas que van desde los cortes de inspiración argentina hasta las parrilladas para compartir.

Estas opciones permiten organizar un almuerzo o una cena en pareja, con amigos o en familia. Algunas también incorporan pescados, mariscos y acompañamientos que amplían su oferta gastronómica.

Qué hacer en Viña del Mar: tres restaurantes para disfrutar de una parrillada

Chiche Cuadra Parrilla: cortes de estilo argentino

Ubicado en 1 Poniente 310, en la esquina con 4 Norte, Chiche Cuadra Parrilla es una alternativa para quienes buscan carnes preparadas al estilo argentino.

El restaurante trabaja con una combinación de leña y carbón para cocinar sus cortes. También cuenta con una cámara de maduración en seco (dry aged), un proceso que permite desarrollar la terneza y el sabor de las carnes.

Su propuesta se complementa con una cava de vinos chilenos y argentinos, además de una carta de bar. Es una alternativa para quienes buscan una experiencia centrada en la parrilla y los cortes de carne.

Pampa Brava: parrilladas tradicionales y opciones a las brasas

En 1 Oriente 1274, a pasos del Mall Marina Arauco, se encuentra Pampa Brava, restaurante que combina cocina y preparaciones a las brasas.

Su carta incluye una parrillada tradicional para compartir, con lomo, pollo, chuleta vetada y chorizos. También ofrece cortes individuales, como entraña, bife chorizo, lomo vetado y T-bone.

La propuesta incorpora otras alternativas, como una parrillada marina con salmón, reineta, pulpo y mariscos, además de una opción vegetariana con verduras a las brasas. De esta manera, el restaurante permite reunir distintos gustos en una misma mesa.

Lobos y Corderos: carnes con parrilla a la vista

Ubicado en 8 Norte 565, Lobos y Corderos es otra alternativa para quienes buscan disfrutar de carnes a la parrilla en Viña del Mar.

Uno de sus elementos distintivos es su parrilla a la vista, donde se preparan los cortes frente a los comensales. Su propuesta está enfocada en las carnes y las técnicas de cocción al fuego.

El restaurante puede ser una opción para quienes valoran observar el trabajo del parrillero y prefieren una experiencia gastronómica centrada en los cortes asados.

Qué hacer en Viña del Mar: recomendaciones antes de visitar una parrilla

Antes de elegir un restaurante, conviene revisar algunos detalles para organizar la salida. Los precios, las cartas y los horarios pueden cambiar según el establecimiento.

  • Revisa la carta: comprueba qué cortes y tipos de parrilladas ofrece cada restaurante.
  • Consulta los precios: verifica el valor de los platos y si existen alternativas para compartir.
  • Pregunta por los acompañamientos: algunas preparaciones incluyen guarniciones y otras se cobran por separado.
  • Confirma los horarios: revisa los días y horarios de atención antes de trasladarte.
  • Consulta por reservas: si vas en grupo o durante el fin de semana, pregunta por la disponibilidad de mesas.

Qué hacer en Viña del Mar: una salida para disfrutar de las carnes

Las parrillas de Viña del Mar ofrecen distintas alternativas para quienes disfrutan de las carnes a las brasas. Desde los cortes de inspiración argentina hasta las parrilladas tradicionales y las preparaciones en parrilla a la vista, estos restaurantes permiten conocer diferentes propuestas gastronómicas.

La elección dependerá del tipo de carne que busques, el presupuesto y el ambiente que prefieras para compartir.

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Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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