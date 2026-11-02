Últimos días para postular al FUAS 2027: el plazo vence este jueves 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre, a las 13:59 horas, vence de forma definitiva el plazo para completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2027. Es la única opción para optar a beneficios estudiantiles, como gratuidad, becas y créditos estatales para la educación superior.

El plazo original vencía el 22 de octubre, pero el Ministerio de Educación lo extendió por dos semanas para que más personas puedan acceder a estos beneficios en 2027. Al 1 de noviembre se registraron 445.574 postulaciones a nivel nacional.

El proceso llega sobre todo a quienes se acercan por primera vez al sistema. El 53,5% de los postulantes no registra postulaciones previas y la presencia femenina se mantiene como mayoría con un 55,9% de mujeres postulantes. Sobre la edad de quienes completaron el FUAS, la mediana es de 19 años y las regiones con mayor cantidad de postulaciones son la Metropolitana, Valparaíso y Biobío, que concentran el 56,9%.

Sobre los beneficios estudiantiles, estos se mantienen plenamente vigentes para 2027 y su cobertura sigue en alza. Hoy, dos de cada tres estudiantes de pregrado cuentan con apoyo del Estado: 762.528 tienen al menos un beneficio y 634.229 estudian con gratuidad, cerca de 20 mil más que en 2025.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, hizo un llamado a no esperar hasta el último minuto. “Estos son los últimos días para completar el FUAS. Para muchos jóvenes y sus familias, este formulario marca la diferencia entre estudiar o postergar un proyecto de vida. Toma pocos minutos y es gratuito. No dejen pasar esta oportunidad”.

El formulario debe ser llenado con la información socioeconómica de quien postula y pueden hacerlo quienes egresan de cuarto medio este año, quienes quieran comenzar una carrera por primera vez y quienes ya estudian sin apoyo del Estado.

También deben hacerlo quienes tienen un beneficio y buscan uno de mayor cobertura, por ejemplo, pasar de una beca a la gratuidad. No es necesario estar matriculado ni haber rendido la PAES. Quienes ya tienen gratuidad o una beca vigente y solo deben renovarla no necesitan volver a postular.

El formulario se llena en línea en www.fuas.cl, desde un celular, tablet o computador. Estos son los pasos:

Ingresa a www.fuas.cl con tu ClaveÚnica o con tu RUT y una contraseña. Completa tus datos personales. Si estás en cuarto medio, puedes ingresar un promedio de notas estimado, que luego se valida con tu colegio. Registra a todas las personas que integran tu grupo familiar y los ingresos promedio del hogar. Si postulas a la Beca Vocación de Profesor o a la Beca de Reparación, completa también el formulario especial disponible en el mismo sitio. Presiona “Finalizar” y guarda el comprobante de postulación, que también llega a tu correo electrónico.

El trámite solo es válido si se finaliza y se obtiene el comprobante. Es posible ingresar las veces que sea necesario hasta el cierre del plazo: el sistema considera la última postulación enviada.

Llenando el formulario FUAS, el estudiante queda evaluado para todos los beneficios estatales de educación superior, en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica:

Gratuidad , para estudiantes de los hogares del 60% de menores ingresos del país que se matriculen en instituciones adscritas.

, para estudiantes de los hogares del 60% de menores ingresos del país que se matriculen en instituciones adscritas. Becas de arancel : Bicentenario, Juan Gómez Millas, Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeros, Nuevo Milenio, Excelencia Académica, Excelencia Técnica, Distinción a las Trayectorias Educativas, para Hijos de Profesionales de la Educación, de Articulación, para Estudiantes en Situación de Discapacidad, de Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre, Vocación de Profesor y Reparación.

: Bicentenario, Juan Gómez Millas, Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeros, Nuevo Milenio, Excelencia Académica, Excelencia Técnica, Distinción a las Trayectorias Educativas, para Hijos de Profesionales de la Educación, de Articulación, para Estudiantes en Situación de Discapacidad, de Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre, Vocación de Profesor y Reparación. Créditos: Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y Crédito con Garantía Estatal (CAE).

Durante este periodo, también se puede postular a la Beca de Reparación y Beca Vocación de Profesor. Ninguna de ellas tiene requisito socioeconómico y se ingresa a través del formulario diferenciado en el mismo sitio, www.fuas.cl.

Tener el Registro Social de Hogares no es requisito para postular

Tener el Registro Social de Hogares (RSH) no es requisito para postular. Cualquier persona puede completar y enviar el FUAS sin él. Sin embargo, contar con un registro al día hace todo más simple, puesto que es una de las fuentes que usa la Subsecretaría de Educación Superior para verificar los datos socioeconómicos declarados en el FUAS, como la composición del grupo familiar y los ingresos del hogar. Cuando ambos coinciden, la revisión es más rápida y se evitan demoras en los resultados o diferencias en la asignación.

Por eso, el llamado es a revisar que los datos del RSH estén al día y coincidan con lo declarado en el formulario. Así, la evaluación socioeconómica es más precisa y los beneficios llegan a quienes cumplen los requisitos.

Quienes no tengan el RSH actualizado deberán acreditar su situación socioeconómica en la institución donde se matriculen, con los documentos que correspondan. Para obtener o actualizar el registro, se puede ingresar con ClaveÚnica a www.registrosocial.gob.cl o acudir a la oficina del RSH de la municipalidad.

La postulación no es por orden de llegada, pero el sistema cierra este jueves 5 de noviembre a las 13:59 horas y después no habrá nuevas oportunidades en este periodo. Para resolver dudas, el Ministerio de Educación dispone de www.fuas.cl, www.beneficiosestudiantiles.cl y el call center Ayuda Mineduc 600 600 2626, además de nuestras redes sociales @subseedsuperior.