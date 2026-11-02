Qué hacer en Santiago: descubre las películas que puedes ver gratis en cines independientes esta semana

Durante la primera semana de noviembre, Santiago tendrá distintas alternativas para disfrutar del cine de manera gratuita. La programación incluye cortometrajes de terror y producciones chilenas que llegarán a salas independientes de la capital.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres conocer nuevas propuestas audiovisuales sin gastar dinero, revisa estas funciones, sus horarios y los lugares donde podrás disfrutar de ellas.

Qué hacer en Santiago: descubre ciclos de cine y cortometrajes gratuitos

Sesiones RUCA #4

Dirección: Sala de Cine Universidad Mayor Campus El Claustro (Marín 321), Santiago, Región Metropolitana.

El cine de terror será el protagonista de la cuarta sesión de Sesiones RUCA, la jornada se realizará el martes 3 de noviembre, a las 18:30 horas, con una selección de cortometrajes dedicados al género.

Si quieres disfrutar de cine independiente de forma gratuita, esta función es una alternativa para acercarte al cine de terror. Para conseguir la entrada tiene que haber una previa inscripción en el sitio web de Sala K.

Ciclo “Euskal Zinema: Miradas del cine vasco”

Dirección: Centro de Extensión Alameda, Alameda 390, Santiago, Región Metropolitana.

Cine UC presentará durante la primera semana de noviembre el ciclo Euskal Zinema: Miradas del cine vasco, una selección de cinco películas que abordan temas como la memoria, la identidad, la libertad y el autodescubrimiento.

La programación contempla las películas Los domingos, Nora, Maixabel, Loreak y 20.000 especies de abejas. Las funciones se realizarán entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre, siempre a las 18:30 horas, en la Sala de Cine UC.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres ver películas gratis en cines independientes, este ciclo es una alternativa para conocer distintas miradas del cine vasco. La entrada es liberada y el ingreso se realiza por orden de llegada, sin inscripción previa.

Qué hacer en Santiago: disfruta películas chilenas con entrada gratuita

“Kalkutún: juicio a los brujos” en la Cineteca Nacional

Dirección: Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago, Región Metropolitana.

La Cineteca Nacional de Chile presentará Kalkutún: juicio a los brujos, película dirigida por Jorge Olguín. La historia se sitúa en Chiloé, en 1880, donde un fiscal debe juzgar a un grupo de personas acusadas de brujería y asesinato.

La función se realizará el viernes 6 de noviembre, a las 19:30 horas, en la sala de cine del Centro Cultural La Moneda (CCLM). La exhibición tendrá entrada gratuita, con reserva previa de tickets a través del sitio web de la Cineteca Nacional.

Ciclo de cine en homenaje a Antonio Skármeta

Dirección: Ágora, Plataforma Cultural, Grecia 3401, Ñuñoa, Región Metropolitana.

La Cátedra Antonio Skármeta de Escrituras Creativas, realizará un ciclo gratuito en homenaje al escritor chileno, con dos proyecciones.

La programación comenzará el lunes 2 de noviembre, a las 18:30 horas, con la película La Victoria, dirigida por Peter Lilienthal y comentada por Isabel Mardones. Luego, el martes 3 de noviembre, a la misma hora, se exhibirá Ardiente paciencia, dirigida por Antonio Skármeta y comentada por Alejandra Carmona Cannobbio.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de cine gratuito, esta es una alternativa para acercarte a la obra del escritor.