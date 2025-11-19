¿Qué hacer y cómo llegar al Cajón del Maipo? Uno de los lugares turísticos de Chile más cercanos y espectaculares

El Cajón del Maipo es uno de los lugares turísticos de Chile más atractivos para quienes viven en Santiago o la visitan.

A solo 1 a 2 horas de la capital, este valle cordillerano ofrece ríos, montañas, termas naturales, miradores imponentes, trekking y gastronomía local.

Su cercanía y diversidad de paisajes lo convierten en un destino perfecto para escapadas de fin de semana o paseos de un día. Aquí te mostramos qué visitar y cómo llegar a los distintos puntos.

Embalse El Yeso

El Embalse El Yeso es el punto más reconocido del Cajón del Maipo. Sus aguas turquesas a más de 2.500 metros de altura lo convierten en uno de los paisajes más fotografiados del país.

Dependiendo del tráfico y del estado del camino, el viaje desde Santiago puede durar entre 2 y 3 horas. En ciertos periodos existen horarios de subida y bajada regulados, por lo que es recomendable revisarlos antes de salir.

Llegar por la ruta G-25 hasta San José de Maipo y luego avanzar por el camino de tierra hacia el embalse (2–3 horas desde Santiago).

Termas de Valle de Colina

Las Termas de Colina son pozones naturales de agua caliente ubicados a 3.500 metros de altura. El trayecto final es por camino de ripio, lo que hace recomendable ir en vehículo adecuado o tour autorizado.

Sus terrazas naturales con vista a la cordillera son uno de los panoramas más relajantes del valle y un clásico dentro de los lugares turísticos de Chile orientados al descanso.

Tomar la ruta G-25 hasta Baños Morales y continuar por camino de ripio hacia las termas (aprox. 3 horas desde Santiago).

Cascada de las Ánimas

El parque Cascada de las Ánimas ofrece trekking, canopy, cabalgatas y hospedaje en un entorno natural protegido.

Su sendero más conocido llega hasta una caída de agua rodeada de vegetación nativa. Es una buena opción para familias y para quienes buscan actividades organizadas, con guías y zonas seguras.

Acceso directo por la ruta G-25 en sector San Alfonso, a 1 hora y 20 minutos desde Santiago.

Reserva Nacional Río Clarillo

La Reserva Nacional Río Clarillo, ubicada en la entrada del valle, es la única área silvestre protegida de la Región Metropolitana.

Cuenta con senderos de baja y media dificultad, zonas de picnic y espacios para observar flora y fauna nativa. Para ingresar es necesario reservar previamente, especialmente en temporada alta.

Llegar por Camino El Volcán hasta la entrada oficial en Pirque (1 hora desde Santiago) con reserva previa.

#panorama #airelibre ♬ Back On 74 – Jungle @martinhowardg Parque Nacional Rio Clarillo 🍃🌊🏔️☀️✨ Este hermoso lugar queda a 1 hora de Santiago en la comuna de Pirque, Región Metropolitana📍 Cuenta con varios senderos de baja dificultad, yo hice el Semdero Aliwen Mahuida, de 2,3 km de largo perfecto para ir en familia 🙌🏽 Para comprar su entrada deben ingresar al sitio web pasesparques.cl📲 #rioclarillo

Monumento Natural El Morado y Laguna Morales

El Monumento Natural El Morado es uno de los lugares más imponentes del Cajón del Maipo. Su sendero principal conduce hacia la Laguna Morales, rodeada de glaciares y montañas.

Es un trekking de dificultad media que requiere buen calzado, abrigo y planificación, sobre todo en invierno por la presencia de nieve.

Avanzar por la ruta G-25 hasta Baños Morales y caminar desde el inicio del sendero (2 horas desde Santiago).

Valle de las Arenas y Mirador del Glaciar Colgante

El Valle de las Arenas destaca por sus paisajes amplios de cordillera y su trekking hacia el mirador del Glaciar Colgante del Morado.

Es una caminata de baja a media dificultad, ideal para quienes buscan vistas espectaculares sin realizar ascensos demasiado exigentes.

Seguir la ruta G-25 hasta el sector Lo Valdés y tomar la ruta hacia el valle (cerca de 2 horas desde Santiago).

San José de Maipo: historia y gastronomía

El pueblo de San José de Maipo, fundado en 1792, es la puerta oficial del valle.

Conserva arquitectura tradicional, una iglesia colonial y locales donde se puede disfrutar de helados artesanales, empanadas, almuerzos típicos y productos locales como miel o quesos. Es una parada recomendada antes o después de recorrer la cordillera.

Tomar la ruta G-25 directo desde Santiago por Camino El Volcán (1 hora aprox.).

Otros panoramas seguros y confirmados

Rafting en el río Maipo , uno de los mejores ríos del país para esta actividad.

, uno de los mejores ríos del país para esta actividad. Puentes colgantes y miradores naturales accesibles desde la ruta principal.

accesibles desde la ruta principal. Tubing, canopy y deportes de aventura en parques establecidos.

en parques establecidos. Cabañas y lodges con vista a la montaña.

con vista a la montaña. Senderos cortos para principiantes cerca de San Alfonso y El Ingenio.

Consejos para visitar el Cajón del Maipo

Revisa el estado de los caminos, sobre todo en invierno.

Usa protector solar, abrigo y calzado adecuado.

Evita acercarte al borde del embalse y a zonas no autorizadas.

Para trekking de altura, avanza con calma y mantente hidratado.

Prefiere operadores turísticos formales y vehículos preparados para ripio.



El Cajón del Maipo es uno de los lugares turísticos de Chile más completos: combina naturaleza, aventura, termas, trekking y una rica historia local.

Su cercanía a Santiago lo transforma en una escapada perfecta para todo tipo de viajeros, desde familias hasta amantes de la montaña.