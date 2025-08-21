¿Quién es Alexandra Litvinova, la pareja de Alexis Sánchez? Conoce a la madre de su primer hijo

Alexis Sánchez está en una relación con la modelo rusa Alexandra Litvinova, con quien se le vio por primera vez almorzando en una reconocida viña durante sus vacaciones en Chile. Ese episodio destapó el romance. Ahora, la noticia de un embarazo vuelve a situarlos en el centro de la atención.

A fines de junio, en un informe entregado por Cecilia Gutiérrez, la periodista reveló que el ex “Niño Maravilla” no regresó solo para pasar sus días de descanso tras la temporada en Udinese.

Gutiérrez también compartió una fotografía, donde se veía a la supuesta pareja en un balcón, aparentemente en la casa de Sánchez en Lo Curro, Vitacura, con la cordillera de los Andes nevada de fondo, pocos días después de una lluvia.

¿QUIÉN ES ALEXANDRA?

Alexis, de 36 años, le lleva 11 de diferencia a Alexandra, quien nació el 13 de enero del 2000 y actualmente tiene 25, según consignó FM Dos.

Con 1,73 mts de estatura, Litvinova lleva más de diez años dedicada al modelaje profesional, vinculada a la agencia Next Management.

La modelo ya suma más de 43 mil seguidores en Instagram, cifra que aumentó tras conocerse públicamente su relación hace casi dos meses.

En su perfil en esa red social, ella afirma haber trabajado en 11 países diferentes, incluyendo ciudades como Londres, Nueva York, Miami y Milán; además, ha participado en campañas publicitarias y editoriales.

Actualmente reside en Friuli-Venecia Julia, en la ciudad de Údine. Sin embargo, como relató Gissella Gallardo en Hay que decirlo (Canal 13): “Se dice que se conocieron en Milán, donde ella trabaja hace más de diez años en la moda, en las pasarelas más importantes del mundo”.

“Habría sido amor casi a primera vista y hoy estarían muy contentos”, señaló la periodista de espectáculos.

La joven también se declara “mamá” de un perro, compartiendo así con Alexis su gusto por los animales. Ahora, además, estaría a punto de convertirse en madre de un hijo suyo.

El 13 de junio, Alexandra confirmó mediante una publicación que estaba en Chile, y en semanas recientes compartió postales que sugieren que se encontraría en un sector del litoral centro-sur.

“Parece ser que a la familia de Alexis les cae muy bien la señorita”, comentó el periodista Manu González en Zona de estrellas (Zona Latina).

Hace poco, Gutiérrez añadió que Alexis llevó a Alexandra a Tocopilla y a su viña AlmaSoul, en Boyeruca, Región del Maule, donde el futbolista desarrolla un proyecto turístico y vitivinícola.

¿PAPÁ ALEXIS?

Según confirmó La Tercera, en una reunión familiar Sánchez habría comunicado que será padre junto a Litvinova.

El reporte indicó que este nuevo rol de padre ya influye en sus decisiones futbolísticas, privilegiando estabilidad antes que contratos millonarios, aunque su deseo sigue siendo continuar en Europa.

Pese a su difícil presente en Udinese, donde no juega, ya rechazó ofertas de Arabia, la MLS, Sudamérica e incluso contactos con Universidad de Chile.

En el caso de la MLS, descartó la opción porque Alexandra tendría dificultades para obtener visa en EEUU, considerando el actual contexto internacional.

La noticia del embarazo confirmaría los rumores que circulaban desde inicios de agosto en el entorno cercano del ex “Niño Maravilla”.

Más recientemente, en agosto, Alexandra apareció con vestidos que ocultaban su figura, aunque podría haber sido simple coincidencia.