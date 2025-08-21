Home Vanguardia "¿quién es alexandra litvinova, la pareja de alexis sánchez? conoc..."

¿Quién es Alexandra Litvinova, la pareja de Alexis Sánchez? Conoce a la madre de su primer hijo

Con 1,73 mts de estatura, Litvinova lleva más de diez años dedicada al modelaje profesional, vinculada a la agencia Next Management.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Alexis Sánchez está en una relación con la modelo rusa Alexandra Litvinova, con quien se le vio por primera vez almorzando en una reconocida viña durante sus vacaciones en Chile. Ese episodio destapó el romance. Ahora, la noticia de un embarazo vuelve a situarlos en el centro de la atención.

A fines de junio, en un informe entregado por Cecilia Gutiérrez, la periodista reveló que el ex “Niño Maravilla” no regresó solo para pasar sus días de descanso tras la temporada en Udinese.

Gutiérrez también compartió una fotografía, donde se veía a la supuesta pareja en un balcón, aparentemente en la casa de Sánchez en Lo Curro, Vitacura, con la cordillera de los Andes nevada de fondo, pocos días después de una lluvia.

¿QUIÉN ES ALEXANDRA?

Alexis, de 36 años, le lleva 11 de diferencia a Alexandra, quien nació el 13 de enero del 2000 y actualmente tiene 25, según consignó FM Dos.

Con 1,73 mts de estatura, Litvinova lleva más de diez años dedicada al modelaje profesional, vinculada a la agencia Next Management.

La modelo ya suma más de 43 mil seguidores en Instagram, cifra que aumentó tras conocerse públicamente su relación hace casi dos meses.

En su perfil en esa red social, ella afirma haber trabajado en 11 países diferentes, incluyendo ciudades como Londres, Nueva York, Miami y Milán; además, ha participado en campañas publicitarias y editoriales.

Actualmente reside en Friuli-Venecia Julia, en la ciudad de Údine. Sin embargo, como relató Gissella Gallardo en Hay que decirlo (Canal 13): “Se dice que se conocieron en Milán, donde ella trabaja hace más de diez años en la moda, en las pasarelas más importantes del mundo”.

Habría sido amor casi a primera vista y hoy estarían muy contentos”, señaló la periodista de espectáculos.

La joven también se declara “mamá” de un perro, compartiendo así con Alexis su gusto por los animales. Ahora, además, estaría a punto de convertirse en madre de un hijo suyo.

El 13 de junio, Alexandra confirmó mediante una publicación que estaba en Chile, y en semanas recientes compartió postales que sugieren que se encontraría en un sector del litoral centro-sur.

Parece ser que a la familia de Alexis les cae muy bien la señorita”, comentó el periodista Manu González en Zona de estrellas (Zona Latina).

Hace poco, Gutiérrez añadió que Alexis llevó a Alexandra a Tocopilla y a su viña AlmaSoul, en Boyeruca, Región del Maule, donde el futbolista desarrolla un proyecto turístico y vitivinícola.

¿PAPÁ ALEXIS?

Según confirmó La Tercera, en una reunión familiar Sánchez habría comunicado que será padre junto a Litvinova.

El reporte indicó que este nuevo rol de padre ya influye en sus decisiones futbolísticas, privilegiando estabilidad antes que contratos millonarios, aunque su deseo sigue siendo continuar en Europa.

Pese a su difícil presente en Udinese, donde no juega, ya rechazó ofertas de Arabia, la MLS, Sudamérica e incluso contactos con Universidad de Chile.

En el caso de la MLS, descartó la opción porque Alexandra tendría dificultades para obtener visa en EEUU, considerando el actual contexto internacional.

La noticia del embarazo confirmaría los rumores que circulaban desde inicios de agosto en el entorno cercano del ex “Niño Maravilla”.

Más recientemente, en agosto, Alexandra apareció con vestidos que ocultaban su figura, aunque podría haber sido simple coincidencia.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Embajador Viera -Gallo confirmó que 97 hinchas de la U...

En conversación con el medio argentino Todo Noticias (TN), el diplomático señaló que “encuentro lamentable que un partido deportivo donde debiera haber una sana competencia, se produzcan desmanes, desajustes y conflictos entre los hinchas de un lado y de otro”.

Leer mas
Nacional

Uno en riesgo vital: La U entrega parte médico de los ...

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, entregó detalles en Radio Biobío. Explicó que “hay dos hinchas intervenidos neuroquirúrgicamente” en el Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda, donde se atendió a 12 compatriotas.

Leer mas
Nacional

Boric sobre los graves incidentes entre hinchas de Ind...

El Mandatario sostuvo que “lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, consignó Emol. El Jefe de Estado instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde para viaje a Argentina.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/