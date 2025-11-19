¿Quiénes son los 5 turistas fallecidos en la tragedia de Torres del Paine? Conoce sus identidades

Cinco turistas fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, luego de una tragedia ocurrida en el Circuito Macizo de Paine conocido como “O”, un sector de difícil acceso. Tras las labores de ubicación de los cuerpos, se confirmó la identidad de las víctimas.

De acuerdo con los antecedentes, los visitantes fueron sorprendidos por una violenta tormenta con ráfagas de hasta 193 km/h, acompañada de nieve y un terreno que dificultó su desplazamiento. El incidente ocurrió cerca del sector Los Perros.

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, informó las identidades de los fallecidos. Las víctimas son Cristina Calvillo Tovar y Julian García Pimentel (mexicanos), Victoria Bond (británica), y Nadine Lichey y Andreas Von Pein (alemanes), según reportó t13.

Según información preliminar reunida en la investigación, la ciudadana británica Victoria Bond se desempeñaba como relacionadora pública.

Evacuación de turistas fallecidos en Torres del Paine

Las labores de búsqueda finalizaron y ahora los equipos se concentran en asegurar las zonas afectadas, mientras personal del Ejército, Carabineros y el comando de incidente coordinan las tareas logísticas.

Un objetivo prioritario es organizar la evacuación de los cuerpos y asistir a familiares y consulados, procedimiento que ya cuenta con autorización formal de la Fiscalía.

Se espera que la evacuación aérea ocurra durante la mañana del miércoles, dependiendo completamente de que las condiciones meteorológicas —extremadamente adversas— lo permitan.

La operación representa un desafío mayor debido a la ubicación remota del accidente y al clima hostil, que ha complicado el acceso de los equipos de rescate.

Desesperado pedido de ayuda

El lunes por la noche, un mensaje difundido en un grupo de Facebook reveló la gravedad de la situación, cuando visitantes extranjeros publicaron un aviso urgente titulado “PLEASE HELP”.

El texto indicaba que varios escaladores estaban atrapados en el paso John Garner, describiendo las condiciones meteorológicas críticas que afectaban a la zona.

“Nos encontramos en el campamento Los Perros, en Torres del Paine. Hay gente que escaló el John Garner esta mañana y el tiempo empeoró drásticamente. Hay demasiada nieve y algunas personas están atoradas en el paso. Vientos muy fuertes, superiores a 193 km/h”, señalaba el mensaje.

Y agregaba: “Necesitamos ayuda urgente; tanto los escaladores como los rescatistas corren peligro de muerte debido a la situación actual”. Esta fue la última alarma antes de que se confirmara la tragedia.