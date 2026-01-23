Rancagua: detienen a sargento activo de Carabineros por millonario robo a Brinks

Un nuevo antecedente sacudió este jueves la investigación por el millonario robo a la sucursal de Brinks en Rancagua, luego de la detención de una funcionaria activa de Carabineros, acusada de cumplir un rol clave en la organización criminal que perpetró el delito.

Según información de Radio Cooperativa, la detenida sería la líder de la banda, integrada por cinco ex carabineros vinculados al asalto ocurrido el 16 de agosto de 2024.

La imputada es una sargento primero de 47 años, quien se encontraba en servicio activo al momento de su captura y ocupaba un cargo jerárquico relevante dentro de la institución.

Con esta detención, la cifra de personas vinculadas al caso asciende a 21, en una de las investigaciones criminales más complejas de los últimos años, considerando que el botín alcanzó los 12 mil millones de pesos.

Pese a los avances, la recuperación del dinero sustraído sigue siendo una de las principales incógnitas.

Hasta ahora, solo se han recuperado más de 200 millones de pesos, hallados enterrados en el sector de Punta de Tralca, mientras el paradero del resto del dinero permanece desconocido.

Finalmente, el control de detención de la imputada se realizará mañana en el Tribunal de Garantía de Rancagua, instancia en la que se conocerán los cargos formales y las medidas cautelares que solicitará la Fiscalía.