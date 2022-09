Rancagua: médicos se querellaron contra Redsalud por inhabilitarlos del sistema informático

Cerca de 30 médicos de Rancagua se querellaron en contra de la empresa de salud privada Redsalud luego de que fuesen inhabilitados de los sistemas informáticos que les permiten el acceso a las fichas clínicas electrónicas de sus pacientes y tratamientos médicos asociados, así como de la agenda de horas médicas.



Los profesionales, que son dueños de consultas en la comunidad de copropietarios del edificio Clínica de Salud Integral (RedSalud), son representados por el abogado Walter Droguett, quien declaró a El Tipógrafo que la acción de la empresa se hizo “pese a contar con un recurso de protección que fue declarado admisible y con orden de no innovar por parte de la Corte de Apelaciones de Rancagua, con fecha 20 de septiembre”.



Indicó que dicha orden “prohibió a la Clínica RedSalud Rancagua inhabilitar a los médicos del sistema informático de salud”, pero aclaró que este dictamen es de carácter provisorio.



“No sabemos qué va a resolver en definitiva la Corte de Apelaciones, pero mientras tanto, y atendiendo a la gravedad de los hechos, la Corte ordenó a Clínica RedSalud y al director médico que no inhabilitara a los médicos de su sistema informático de salud”, argumentó.



Afirmó que Redsalud, “estando en conocimiento de esta resolución, aun así, inhabilitaron a los médicos desde el día martes 20 de septiembre y hasta la fecha”, hecho que podría afectar “a más de 15 mil pacientes al mes”.



La medida de la empresa privada de salud también impide a los médicos de estar en el sistema de compra electrónica de bonos “que permite a los pacientes acceder al copago que realiza Fonasa respecto del precio total de una prestación médica”.



Droguett aseveró que “privar a un profesional de la salud de un sistema informático sanitario es tan grave como no tener los medicamentos o insumos, o no actuar de manera inmediata para salvar la vida de un paciente. Es así de grave”.



El abogado informó que cuenta con “pruebas de video grabadas de que personal administrativo de esa clínica tenía conocimiento de que no debía inhabilitar a los médicos del sistema”. Es por esto que anunció que interpondrá una querella criminal “por administración desleal en contra de la gerente general de la Clínica RedSalud Rancagua y otras personas”.



En tanto, Redsalud respondió que “si bien a la fecha (viernes 23 de septiembre) nuestra clínica no ha sido notificada de lo informado por El Tipógrafo, es nuestra política que los asuntos del ámbito judicial sean abordados directamente en los tribunales respectivos”.



Pero en una declaración pública entregada el lunes, la empresa aclaró que “en cumplimiento de lo indicado por la Corte de Apelaciones de Rancagua”, las medidas adoptadas “se mantendrán pendiente de implementación, mientras se resuelve la acción legal que algunos profesionales decidieron interponer”.