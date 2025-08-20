Ranking Merco Talento 2025: universitarios chilenos aspiran a una renta de $1,6 millones en su primer trabajo

Los universitarios chilenos aspiran a una renta mensual de $1.600.000 en su primer trabajo versus $1.180.000 que pretendían el año pasado. Así lo revela la 12° edición del ranking Merco Talento, que distingue a las 200 empresas con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en el país.



El ranking -elaborado por el monitor internacional Merco- destaca asimismo que las principales fortalezas que observan los trabajadores de las empresas más atractivas para trabajar son retribución y beneficios junto con liderazgo y reputación y capacidad para motivar y reconocer a los equipos.

Al analizar las fortalezas por género, el informe resalta que los hombres privilegian el desarrollo profesional y la formación junto con la retribución y beneficios, y un ambiente de trabajo grato; mientras que para las mujeres lo fundamental es la calidad de vida, los factores de igualdad y diversidad, y que la compañía se desempeñe en un sector atractivo para trabajar.

El ranking Merco Talento -cuyos resultados son auditados por la consultora KPMG- recoge y analiza diferentes dimensiones vinculadas a marca empleadora, calidad laboral y reputación interna de las organizaciones en Chile. Ello, a partir de encuestas a trabajadores, estudiantes universitarios, egresados de escuelas de negocio, demandantes de empleo, sindicatos, gerentes de recursos humanos, académicos, público en general, además del análisis de los indicadores de gestión de las compañías y un análisis de las conversaciones generadas en redes sociales.

El estudio se realiza a partir de 6 perspectivas y 12 fuentes de información. Para la elaboración del ranking 2025 se realizaron 55.359 encuestas a nivel nacional entre los meses de abril y julio pasados.

El informe también muestra el grado de satisfacción global de los trabajadores con las empresas, que desciende de 8,24 puntos en 2024 a 8,14 puntos en esta última medición. A pesar de esta baja, este indicador se mantiene sobre los 8 puntos que ha registrado de manera permanente durante los últimos cinco años.

Igualmente, el grado de recomendación –manifestado por los rabajadores a un amigo o familiar- para emplearse en su empresa pasó de 47,8% en 2024 a 44,4% durante el presente año.

PROPÓSITO UN FACTOR CLAVE

Rodrigo Alvial, director general de Merco Chile, enfatiza que “el 90% de las empresas en el top 10 del ranking Merco tienen un propósito bien definido, lo que refleja que éste es un factor clave que fomenta un mayor compromiso y sentido de pertenencia”.



El director de Merco Chile también comenta que “uno de los grandes desafíos para las compañías es trabajar su marca empleadora, considerando que cada vez se hace más urgente atraer talento calificado y fidelizarlo”.

Los sectores con mayor cantidad de empresas en el ranking 2025 son: tecnología (17 compañías), banca (17), alimentos (15) y energía y distribución (15).

Las empresas que -por primera vez- ingresaron este año al ranking de las mejores 100 son: Metrogas, Larraín Vial, CristalChile, Claro, Teck, Mc Donald’s, Hortifrut, Farmacias Ahumada, Burger King y AFP Cuprum.