Raquel Argandoña y su especial mensaje ante el estreno de su programa en Instagram: “Me sé muchos secretos de la farándula”

Expectación se ha generado ante el estreno de este miércoles del nuevo programa en redes sociales de Raquel Argandoña, llamado “Raquel Forever”, espacio que transmitirá por Instagram entre las 20.30 y las 21.30 horas.

En la previa a su estreno, la actual panelista de “Zona de Estrellas” manifiesta que “voy a hacer lo que creo que la gente quiere ver y que nunca he tenido un televisión, un programa de conversación de Raquel”.

En este programa, que irá al aire todos los miércoles, la opinóloga abordará diferentes aspectos, con la participación de algunos invitados especiales, y con la conversación de temas como la salud física y mental, tips para mantenerse con energía y jovialidad, belleza, estilo, tendencia, seducción, sexo, entre otros tópicos.

Asimismo, dado el mecanismo que ofrece Instagram, la comunicadora podrá interactuar y responder las preguntas de sus seguidores, a la vez que entrega diferentes tips de su vida cotidiana. “En el fondo, es para que mis seguidoras sepan cómo me cuido y cómo mantengo la imagen que todas mis seguidoras siempre me celebran“, asegura.

Además, destaca que “soy lúdica, soy buena, soy mala, me sé muchos secretos de la farándula, de toda en general y yo no tengo secretos y no tengo problemas en que la gente me pregunte lo que quiera”.

Acerca de su llegada e irrupción en las plataformas digitales, expresa que “me parece maravilloso. Yo siempre he estado vigente porque me atrevo a los cambios, a los desafíos, a estar en tendencias y siempre estoy a la moda porque tengo un equipo atrás que me asesora”.

“Y esto digital me acomoda, ya he hecho algunos lives y he tenido harto impacto. Ahora entro al tema digital porque me gustan las comunicaciones y estoy feliz y plena con todo lo que me está pasando y viviendo”, añadió.

Por su parte, Argandoña ya confirmó a algunos de los primeros invitados que tendrá el programa, como el diseñador de interiores Julio Maturana, que estará en este capítulo debut. Posteriormente, para la segunda edición, estará presente el empresario y figura de televisión Emeterio Ureta; y en el tercer episodio, el médico cirujano Pablo Serrano.