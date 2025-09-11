La Inmobiliaria y Constructora San Antonio activó la solicitud de desalojo de la megatoma en terrenos de su propiedad, en el cerro Centinela del puerto, debido a que no han podido llegar a acuerdo con el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, sobre el valor a pagar por el sitio.
Según informa el diario El Líder, los dueños del terreno, Ricardo Posada y Carlos Solari, resolvieron dar curso al desalojo aprobado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ratificado por la Corte Suprema en marzo pasado. El plazo se venció el 27 de agosto y desde entonces se está negociando un precio.
Sin embargo, tras el fracaso de ayer en la última negociación entre el ministro Montes y los dueños del predio de 260 hectáreas, la inmobiliaria declaró que “el Gobierno no puede pretender que los privados financiemos, a costa de nuestro patrimonio, una política habitacional”.
La inmobiliaria recordó que un acuerdo de febrero pasado establecía que se debía llegar a acuerdo en el precio, en las condiciones de venta y en una garantía.
“Jamás hubo una entidad dispuesta a financiar la operación; de la garantía, el ministerio ahora declara que es imposible que sea entregada; y sobre el precio no ha habido negociación alguna”, afirmó.
“El ministerio solo quiere que los propietarios accedamos al precio que las familias puedan pagar, más allá de los valores comerciales y de nuestros legítimos intereses”, añadió.
“Hoy quiere ponerse el foco en el precio, haciendo aparecer a los privados como intransigentes, por no querer rebajar hasta el absurdo el valor de su terreno. Esperamos que impere el Estado de Derecho y se restablezca nuestro derecho a la propiedad”, concluyó la inmobiliaria.
De acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, el Gobierno ofrece 0,21 UF por el metro cuadrado, mientras los dueños pretenden 0,4 UF. En la megatoma viven cerca de 10.000 personas.
Reactivan desalojo de megatoma de San Antonio tras fracaso de negociaciones
