Reactivan desalojo de megatoma de San Antonio tras fracaso de negociaciones

La Inmobiliaria y Constructora San Antonio activó la solicitud de desalojo de la megatoma en terrenos de su propiedad, en el cerro Centinela del puerto, debido a que no han podido llegar a acuerdo con el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, sobre el valor a pagar por el sitio.



Según informa el diario El Líder, los dueños del terreno, Ricardo Posada y Carlos Solari, resolvieron dar curso al desalojo aprobado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ratificado por la Corte Suprema en marzo pasado. El plazo se venció el 27 de agosto y desde entonces se está negociando un precio.



Sin embargo, tras el fracaso de ayer en la última negociación entre el ministro Montes y los dueños del predio de 260 hectáreas, la inmobiliaria declaró que “el Gobierno no puede pretender que los privados financiemos, a costa de nuestro patrimonio, una política habitacional”.



La inmobiliaria recordó que un acuerdo de febrero pasado establecía que se debía llegar a acuerdo en el precio, en las condiciones de venta y en una garantía.



“Jamás hubo una entidad dispuesta a financiar la operación; de la garantía, el ministerio ahora declara que es imposible que sea entregada; y sobre el precio no ha habido negociación alguna”, afirmó.



“El ministerio solo quiere que los propietarios accedamos al precio que las familias puedan pagar, más allá de los valores comerciales y de nuestros legítimos intereses”, añadió.



“Hoy quiere ponerse el foco en el precio, haciendo aparecer a los privados como intransigentes, por no querer rebajar hasta el absurdo el valor de su terreno. Esperamos que impere el Estado de Derecho y se restablezca nuestro derecho a la propiedad”, concluyó la inmobiliaria.



De acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, el Gobierno ofrece 0,21 UF por el metro cuadrado, mientras los dueños pretenden 0,4 UF. En la megatoma viven cerca de 10.000 personas.