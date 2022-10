Reaparece Lucía Dammert: “Estoy ayudando cuando el Presidente lo necesita”

Tras su polémica salida de La Moneda, la exjefa del Segundo Piso de La Moneda, Lucía Dammert rompió el silencio este jueves.



En conversación con un medio televisivo peruano y en el marco del lanzamiento de su libro “Contra el populismo punitivo”, Dammert se refirió por primera vez a su salida del Gobierno.



En el programa Nativa Televisión, la socióloga expresó que “el Gobierno del Presidente Boric es un gobierno que tiene enormes desafíos. El Presidente viene además de una generación que trata de hacer cambios, una generación que no es la mía además”.



“Soy 15 años más grande que esa generación y fue un honor siendo migrante, siendo mujer, siendo especialista en temas delicados como seguridad, que el Presidente me haya convocado tanto en su campaña, como para participar en el gobierno con mucha cercanía”, añadió.



Asimismo, detalló el rol que tuvo como jefa del Segundo Piso de La Moneda, y el que cumple actualmente: “Mi rol era bastante específico y cuando empiezan a desarrollarse mecanismos de reorganización de los equipos, (con la) entrada de los partidos políticos, yo tengo un rol nuevo que jugar y probablemente vuelvo a lo mío, a la academia, a escribir libros”.



Dammert también dedicó palabras de aprecio al Mandatario, ya que este “fue de lo más cordial, yo le agradezco la invitación, aprendí muchísimo en estos ocho meses. Sigo siendo muy honrada por la invitación”.



Y subrayó que “ahora estoy ayudando cuando el Presidente considere, cuando necesita, pero es un rol más cercano a lo mío”.



SALIDA DE LA MONEDA



Dammert reflexionó sobre su salida del Gobierno. En este sentido, indicó que “el Gobierno está buscando tener los equipos políticos más afiatados. Y yo además soy independiente, de ningún partido y eso hace que cumpla un rol en momentos específicos y creo que el momento fue el apropiado y no me arrepiento ningún minuto”.



Según un reportaje de Interferencia, Dammert debía declarar como testigo ante el FBI debido a su estrecha relación con Genaro García Luna, exsecretario de Gobernación de México que está siendo indagado por presuntamente haber colaborado con el peligroso Cartel de Sinaloa.



La información fue publicada el mismo día en que Presidencia notificó la renuncia de Dammert y anunció en su reemplazo al exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi.



La académica manifestó que “vinieron las noticias falsas, que además me puedo referir poco porque es parte de un proceso judicial, pero sí hacen pie a algo que sucede en Chile y en otros países que tiene que ver con la necesidad de reconocer la libertad de expresión, aumentar los debates”.



“Pero en el mundo de las redes sociales es muy fácil tirar una mentira, tirarla por ahí y que vaya muriendo sola”, cerró.