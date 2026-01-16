Recorre galerías de arte con acceso liberado: qué hacer en Santiago

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago, visitar galerías de arte aparece como una alternativa cultural que se distribuye en distintos barrios de la ciudad.

Estos espacios abren sus puertas con exposiciones temporales y colecciones de carácter permanente, permitiendo recorrer propuestas de artes visuales y conocer el trabajo de artistas contemporáneos en recintos de acceso abierto.

Desde La Nación te recomendamos una selección de galerías.

Galería de arte Gabriela mistral

Fundada en 1990 y ubicada en pleno centro cívico de Santiago, la Galería Gabriela Mistral se consolidó desde sus inicios como un espacio clave para las artes visuales en Chile.

Surgida en los primeros años posteriores a la dictadura, su aparición respondió a la necesidad de contar con lugares que promovieran la creación artística, la reflexión crítica y la libertad de expresión en un escenario aún marcado por la escasez de plataformas culturales.

A mediados de la década de los noventa, la galería creó el Fondo Galería Gabriela Mistral, una colección orientada a preservar, investigar y difundir el trabajo de artistas nacionales.

Se ubica en Alameda del Libertador Bernardo O’Higgins 1381. Atiende de lunes a viernes, entre las 10.00 y las 18.45 horas. Los sábados permanece cerrada.

@hayplancl PANORAMA GRATIS EN SANTIAGO✨ Te invito a conocer La Galería Gabriela Mistral un panorama gratis 👌🏼 👀 Podrán visitar la exposición “Cabaña” del artista visual, animador y cineasta Marcos Sánchez (1980) quien propone a través de su obra, paisajes exteriores que se suspenden en el tiempo y espacio, generando un diálogo urbano entre lo real y lo imaginario. 🎟️Entrada liberada. 🗓️Hasta el 16 de abril – Lun a Sáb entre las 10:00 a 19:00 h 📍Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 1381, Santiago Región Metropolitana. 👉🏼 No se lo pierdan ✨ ♬ sonido original – HayPlanCl

Factorí­a de Arte Santa Rosa

Para quienes busquen qué hacer en Santiago y explorar un panorama distinto en el Barrio Franklin, la Factoría Santa Rosa opera como un espacio independiente dedicado al arte contemporáneo desde 2011.

El proyecto se ubica en el segundo piso de la ex fábrica textil Musalem, en Avenida Santa Rosa 2260, donde antiguas oficinas industriales se utilizan como espacio para exposiciones y actividades culturales.

Su programación se articula en torno a exposiciones, residencias, talleres y un área de venta de obras, incorporando actividades gratuitas y proyectos colaborativos que vinculan el arte con la comunidad y el territorio.

Además de su trabajo a nivel local, la Factoría Santa Rosa ha participado en ferias internacionales como Artbo, en Bogotá, y Zona Maco, en Ciudad de México.

El espacio funciona de miércoles a sábado, entre las 11.00 y las 17.00 horas.

Galería Patricia Ready

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan espacios dedicados a las artes visuales, la Galería Patricia Ready ofrece un recorrido permanente a través de distintas salas de exhibición.

El espacio se ubica en Espoz 3125, Vitacura y funciona en un edificio de dos pisos, concebido para albergar exposiciones temporales y una colección de carácter permanente.

La galería cuenta con dos salas de exhibiciones itinerantes y un amplio espacio destinado a obras de exhibición permanente.

La Sala Ginkgo está orientada a trabajos de gran formato, como pinturas, esculturas e instalaciones, permitiendo una ocupación flexible del espacio. En tanto, la Sala Araucaria se destina a obras de menor escala, como gráfica, dibujo y fotografía, pensadas para un entorno más acotado. El recorrido se complementa con un Auditórium con capacidad para 100 personas, utilizado para actividades, proyecciones y exhibiciones de videoarte, además de la Sala Arte+, ubicada en el subterráneo.

La galería funciona de lunes a viernes, entre las 10:30 y las 19:30 horas, y los sábados abre de 11:00 a 17:00 horas.

Galería Artespacio

Con más de tres décadas de trayectoria, Artespacio funciona como un espacio orientado a la exhibición y gestión de artes visuales.

A lo largo de su recorrido ha desarrollado una programación que supera las 350 muestras, incorporando el trabajo de artistas nacionales e internacionales. Dentro de ese marco, ha presentado obras de creadores como Roberto Matta, Jesús Rafael Soto, Henri Matisse, Niki de Saint Phalle, Joaquín Sorolla, Fernando Casasempere y Edgar Negrett.

Su agenda anual considera exposiciones individuales y colectivas, además de concursos, encuentros de conversación y proyectos itinerantes. Paralelamente, el espacio participa en ferias de arte internacionales como Arco, Art Miami y ArteBA.

Artespacio se ubica en Alonso de Córdova 2600, comuna de Vitacura, Santiago. Atiende de lunes a viernes entre las 10:00 y las 19:00 horas, y los sábados de 11:00 a 14:00 horas.