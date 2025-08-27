Red Movilidad lanza inédito concurso de payas con viajes gratis hasta fin de año

En la antesala de Fiestas Patrias, Red Movilidad lanzó su primer concurso dieciochero de payas, con el que premiará a 60 personas por medio de viajes liberados en el transporte público de Santiago hasta el fin de este 2025.



Se trata de una iniciativa realizada por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), en conjunto con las empresas Movired y Globe, Mercado Pago, MetroMuv, Pago Ya y Banco Estado, cuyo objetivo es promover el uso de buses y trenes del Metro de Santiago y EFE, especialmente en las celebraciones de fin de año.



La directora DTPM, Paola Tapia, indicó que esta iniciativa público privada va en la senda se seguir incentivando la valoración del transporte público.



“En lo que va del 2025, se han registrado más de 400 millones de validaciones en buses RED, y seguiremos trabajando para que las personas prefieran utilizar el transporte público, paguen su pasaje, especialmente en estas fiestas donde celebramos y compartimos con nuestros seres queridos”, sostuvo.



El concurso se extenderá desde el 27 de agosto hasta el 8 de septiembre, periodo en el que quienes deseen participar, lo podrán hacer enviando una paya escrita en el post destacado en la cuenta de Instagram de Red Movilidad.



Entre los requisitos están incluir la palabra “pago” en la paya, no exceder los 300 caracteres, y seguir las cuentas mencionadas en la publicación. Quienes cumplan los requisitos serán preseleccionados y sus trabajos pasarán por la revisión de un jurado, que determinará a las y los ganadores que serán anunciados en las redes sociales de Red Movilidad.



Esta iniciativa se enmarca en las medidas que ha realizado el DTPM durante la actual administración para incentivar el uso del transporte público y el pago del pasaje. En ese mismo sentido, esta semana se lanzó la segunda versión de su campaña “Paga tu pasaje, respeta y seamos más amables en el transporte público” donde se destacan las acciones positivas que se quieren reforzar por parte de las personas usuarias.