Reggaetonero Zion fue hospitalizado tras sufrir accidente automovilístico: Su condición es “reservada”

El cantante puertorriqueño Zion, integrante del dúo Zion y Lennox, fue hospitalizado luego de sufrir un grave accidente automovilístico en su país natal.

De acuerdo a lo informado por el diario local, Metro, el artista se vio involucrado en un accidente en un circuito de fourtrack, donde se movilizan vehículos de estilo cuatrimoto. Posteriormente, fue trasladado al Centro Médico de Río Piedra.

Mediante un comunicado publicado en las redes del reggaetonero, el equipo del cantante confirmó que Zion, de 44 años, “estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado”.

En la misma línea, detallaron que “su condición médica continúa siendo reservada y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende”.

“Agradecemos profundamente las muestras de amor, las oraciones y el apoyo incondicional recibidos hasta el momento. Las actualizaciones sobre su estado de salud serán dadas a conocer únicamente a través de comunicados oficiales emitidos por su equipo”, concluyeron.