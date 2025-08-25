Relator de fútbol Ernesto Díaz sufre violenta encerrona en San Bernardo: vehículo fue hallado en la misma comuna

El relator de fútbol Ernesto Díaz Correa, de Radio Cooperativa, sufrió el robo de su vehículo en la noche del domingo en San Bernardo, mientras esperaba a su hijo. Delincuentes armados lo amenazaron y huyeron con su móvil.

El hecho ocurrió cerca de las 22:50 horas, mientras el profesional estaba en calle Presidente Jorge Alessandri, junto a un paradero de buses esperando la llegada de su hijo.

ERNESTO DÍAZ CORREA VIVIÓ ENCERRONA EN SAN BERNARDO

Relator de Radio Cooperativa, Ernesto Díaz Correa, sufre encerrona en San Bernardo. Fue abordado por tres delincuentes armados que además le robaron sus pertenencias. El vehículo sustraído es un Mazda 6 patente PF-PG-15. pic.twitter.com/q2ZngsiWQl — El Telescopio (@eltelescopiocl) August 25, 2025

Dos sujetos descendieron de un vehículo y lo intimidaron con armas de fuego, para luego sustraer su automóvil, especies personales y huir en ambos móviles con dirección al norte.

Díaz Correa denunció en una comisaría de San Bernardo que los delincuentes “me pusieron la pistola en la cabeza” para obligarlo a entregar su vehículo Mazda y otras especies.

La víctima no resultó con lesiones y los antecedentes fueron entregados a la fiscalía, mientras Carabineros realiza diligencias para identificar y detener a los responsables.

Posteriormente, el vehículo fue hallado abandonado en la misma comuna.