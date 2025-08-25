Home Nacional "relator de fútbol ernesto díaz sufre violenta encerrona en san be..."

Relator de fútbol Ernesto Díaz sufre violenta encerrona en San Bernardo: vehículo fue hallado en la misma comuna

El relator de Radio Cooperativa denunció en una comisaría de San Bernardo que los delincuentes “me pusieron la pistola en la cabeza” para obligarlo a entregar su vehículo Mazda y otras especies.

Eduardo Córdova
El relator de fútbol Ernesto Díaz Correa, de Radio Cooperativa, sufrió el robo de su vehículo en la noche del domingo en San Bernardo, mientras esperaba a su hijo. Delincuentes armados lo amenazaron y huyeron con su móvil.

El hecho ocurrió cerca de las 22:50 horas, mientras el profesional estaba en calle Presidente Jorge Alessandri, junto a un paradero de buses esperando la llegada de su hijo.

Dos sujetos descendieron de un vehículo y lo intimidaron con armas de fuego, para luego sustraer su automóvil, especies personales y huir en ambos móviles con dirección al norte.

Díaz Correa denunció en una comisaría de San Bernardo que los delincuentes “me pusieron la pistola en la cabeza” para obligarlo a entregar su vehículo Mazda y otras especies.

La víctima no resultó con lesiones y los antecedentes fueron entregados a la fiscalía, mientras Carabineros realiza diligencias para identificar y detener a los responsables.

Posteriormente, el vehículo fue hallado abandonado en la misma comuna.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
