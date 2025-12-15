Renunció el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ernesto Huber

Ernesto Huber, director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), presentó su renuncia este lunes, aunque su salida efectiva del cargo se concretará en marzo del próximo año.

A través de un comunicado, el organismo precisó que “El Director Ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Sr. Ernesto Huber, informó al Consejo Directivo que dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, contemplando un plazo adecuado para garantizar una transición efectiva en la dirección del organismo”, recogió Radio Cooperativa.

En el mismo texto, el CEN destacó “el profesionalismo, la dedicación y el compromiso del Sr. Huber, quien al asumir este cargo impulsó una nueva estructura de la organización y un nuevo modelo de capacitación interno a través del Centro de Conocimiento”.

Por su parte, Ernesto Huber agradeció “la confianza que me ha entregado el Consejo Directivo” y sostuvo que los desafíos operacionales y de mercado “seguirán aumentando en los próximos años y para ello disponemos de un sistema eléctrico que se ha ido planificando y adaptando para enfrentar los cambios que se vislumbran”.

Polémica por datos incompletos

La salida de Huber ocurre en medio de una controversia reciente que afectó al Coordinador Eléctrico Nacional, relacionada con un estudio solicitado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre la base de datos empleada para valorizar los activos de las empresas de transmisión en el período 2020-2023.

El informe concluyó que la información entregada por las empresas de transmisión contenía “datos incompletos o mal respaldados”, lo que generó cuestionamientos al proceso.

A raíz de esta situación, el senador Juan Luis Castro (PS) y el diputado Marcos Ilabaca (PS) formularon duras críticas, apuntando directamente a la responsabilidad del Coordinador Eléctrico Nacional.