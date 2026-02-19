Reportan gran incendio en Renca tras explosión de camión de gas: habrían personas lesionadas y vehículos quemados

Transporte Informa de la Región Metropolitana reportó la mañana de este jueves una gran explosión en un domo de empresa en sector caletera de la Ruta 5 al sur, en la comuna de Renca.



Según consignó Emol, el organismo indicó que el hecho se produjo a las 8:22 horas.

El hecho ocurrió justo en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez.

Bomberos informó que voluntarios combaten la emergencia en la intersección de la calle Los Atacameños y la Avenida Fresia.



De acuerdo a información preliminar, la emergencia se desató luego de que un camión que transportaba gas chocara con un poste, provocando una explosión.

Posteriormente, se generó un gran incendio, que alcanzó a la empresa afectada y se queman varios vehículos.



Hasta el momento, ya se reportan personas lesionadas con quemaduras y vehículos incendiados en plena carretera. Según testigos, automovilistas y pasajeros de buses se vieron afectados por lo ocurrido, informó Radio Biobío.

La detonación fue tal que en el sector hay diversos focos de fuego, tanto en vegetación como en dependencias de algunas compañías ubicadas en el lugar.