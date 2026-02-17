Home Economía "retiran 40.000 botellas de vino chileno en japón por contener un ..."

Retiran 40.000 botellas de vino chileno en Japón por contener un aditivo no permitido

La decisión se tomó tras detectar citrato de cobre en productos Frontera elaborados por Concha y Toro, aditivo alimentario que está permitido en Chile, pero no en el país asiático.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Retiran 40.000 botellas de vino chileno en Japón por contener un aditivo no permitido

La empresa de bebidas japonesas, Mercian, dio a conocer este martes la retirada voluntaria de unas 40.000 botellas de vino chileno por contener un aditivo alimentario que no está permitido en el país.

Mediante un comunicado, la subsidiaria del grupo Kirin Holdings explicó que los productos en cuestión son los vinos enlatados Frontera Sparkling Rosé y Frontera Ice Rosé, y también el embotellado Frontera Rosé, elaborados por Concha y Toro.

Dichos vinos contienen citrato de cobre, aditivo alimentario que está permitido en Chile y otros países, pero no en Japón. 

El aditivo es utilizado para eliminar los sabores indeseables relacionados con la fermentación y el almacenamiento, de acuerdo a la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Desde Mercian, antes de disculparse, remarcaron que “creemos que el impacto de este incidente en la salud es extremadamente bajo”.

La agencia de noticias japonesa Kyodo detalló que los tres productos comenzaron a comercializarse en el archipiélago en 2024

En total, se comercializaron unas 620.000 unidades, y en la actualidad se estima que hay unas 40.000 en circulación.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Kast critica envío de ayuda humanitaria a Cuba y apunt...

“Yo no estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana”, planteó el futuro Mandatario.

Leer mas
Nacional
“Motochorro” atropelló y mató a adulta may...

De acuerdo con el testimonio de su familia, el sujeto se detuvo tras el impacto, miró a la adulta mayor tendida en el suelo y luego continuó su fuga. Escapó por pasajes cercanos y, hasta ahora, su paradero es desconocido.

Leer mas
Nacional
Futuros ministros de Kast valoran retiro de calidad de...

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que “hoy día se ha resuelto quitarle la condición de refugiado y eso indudablemente es un paso adelante en materia de poder impulsarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas y poder enfrentar la justicia en Chile como corresponde”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/