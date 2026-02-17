Retiran 40.000 botellas de vino chileno en Japón por contener un aditivo no permitido

La empresa de bebidas japonesas, Mercian, dio a conocer este martes la retirada voluntaria de unas 40.000 botellas de vino chileno por contener un aditivo alimentario que no está permitido en el país.

Mediante un comunicado, la subsidiaria del grupo Kirin Holdings explicó que los productos en cuestión son los vinos enlatados Frontera Sparkling Rosé y Frontera Ice Rosé, y también el embotellado Frontera Rosé, elaborados por Concha y Toro.

Dichos vinos contienen citrato de cobre, aditivo alimentario que está permitido en Chile y otros países, pero no en Japón.

El aditivo es utilizado para eliminar los sabores indeseables relacionados con la fermentación y el almacenamiento, de acuerdo a la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Desde Mercian, antes de disculparse, remarcaron que “creemos que el impacto de este incidente en la salud es extremadamente bajo”.

La agencia de noticias japonesa Kyodo detalló que los tres productos comenzaron a comercializarse en el archipiélago en 2024.

En total, se comercializaron unas 620.000 unidades, y en la actualidad se estima que hay unas 40.000 en circulación.