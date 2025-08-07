Revelan llamada telefónica que habría provocado crisis a Camila Andrade en medio de la polémica de Kaminski

Una compleja situación estaría viviendo Camila Andrade, debido a la polémica que involucra a Francisco Kaminski, tras salir a la luz el vínculo de este último con el fallecido “Rey de Meiggs” y los préstamos ilegales.

Esta semana, se dio a conocer que la ex Miss Chile y el animador habrían terminado su relación, luego de que la polémica del animador afectara a la modelo en el ámbito laboral.

Y ahora, trascendió que Andrade habría enfrentado una difícil situación, al verse afectada por una crisis de pánico mientras se encontraba en una peluquería.

Dicho incidente fue revelado por la panelista de “Zona de Estrellas”, Adriana Barrientos, quien reveló que todo ocurrió por una llamada telefónica que habría recibido la ex “Gran Hermano”.

Barrientos comentó en el programa que Andrade acudió el martes “a un local, donde hace cosas de influencer. Se estaba haciendo cosas de mujer, manitos, pelito, como una cosa terapéutica”.

“Llega destrozada, muy flaquita. Y pasa la tarde en este centro de estética hasta que recibe un llamado que le provocó una crisis de pánico”, aseguró.

En la misma línea, detalló que “al parecer la persona que llamó a Camila Andrade era su padre, que le dijo que estaba siendo blanco de la prensa y que andaba un equipo periodístico persiguiéndolo. Entonces su padre, un exuniformado, estaría súper complicado con el tema”.

“Camila Andrade reaccionó de la peor manera. Estaba con el pelo empapado en ese momento y dijo que se tenía que ir”, sostuvo, añadiendo que el personal de la peluquería le ofreció contención, logrando tranquilizarla

“Está sumamente complicada con Kaminski, pero sigue profundamente enamorada”, manifestó Barrientos.