Home Vanguardia "revelan llamada telefónica que habría provocado crisis a camila a..."

Revelan llamada telefónica que habría provocado crisis a Camila Andrade en medio de la polémica de Kaminski

La integrante de “Zona de Estrellas”, Adriana Barrientos, indicó que la modelo habría sufrido un complejo momento, y detalló que el incidente ocurrió mientras Andrade se encontraba en una peluquería.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Una compleja situación estaría viviendo Camila Andrade, debido a la polémica que involucra a Francisco Kaminski, tras salir a la luz el vínculo de este último con el fallecido “Rey de Meiggs” y los préstamos ilegales.

Esta semana, se dio a conocer que la ex Miss Chile y el animador habrían terminado su relación, luego de que la polémica del animador afectara a la modelo en el ámbito laboral. 

Y ahora, trascendió que Andrade habría enfrentado una difícil situación, al verse afectada por una crisis de pánico mientras se encontraba en una peluquería.

Dicho incidente fue revelado por la panelista de “Zona de Estrellas”, Adriana Barrientos, quien reveló que todo ocurrió por una llamada telefónica que habría recibido la ex “Gran Hermano”.

Barrientos comentó en el programa que Andrade acudió el martes “a un local, donde hace cosas de influencer. Se estaba haciendo cosas de mujer, manitos, pelito, como una cosa terapéutica”.

“Llega destrozada, muy flaquita. Y pasa la tarde en este centro de estética hasta que recibe un llamado que le provocó una crisis de pánico”, aseguró. 

En la misma línea, detalló que “al parecer la persona que llamó a Camila Andrade era su padre, que le dijo que estaba siendo blanco de la prensa y que andaba un equipo periodístico persiguiéndolo. Entonces su padre, un exuniformado, estaría súper complicado con el tema”. 

“Camila Andrade reaccionó de la peor manera. Estaba con el pelo empapado en ese momento y dijo que se tenía que ir”, sostuvo, añadiendo que el personal de la peluquería le ofreció contención, logrando tranquilizarla

“Está sumamente complicada con Kaminski, pero sigue profundamente enamorada”, manifestó Barrientos.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

PDI desmantela taller ilegal con productos por más de ...

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio particular en Cerrillos y en el lugar se incautaron 1.116 prendas de vestir falsificadas de diferentes marcas, 220.000 cigarrillos de contrabando y una máquina prensadora para estampar logos. El valor recuperado en especies durante el allanamiento fue de $62.060.000.

Leer mas
Internacional

VIDEO: Putin dice que interés de reunirse con Trump es...

El consejero del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, aseguró este jueves que los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, se reunirán “en los próximos días”, un encuentro en el que se podría avanzar hacia la paz en Ucrania.

Leer mas
Triunfo

Con Dembelé, Yamal y Mbappé: Revisa la lista de los 30...

El PSG domina el listado con un total de nueve jugadores, y a la vez, no hay ningún antiguo ganador entre los candidatos. En tanto, solamente hay cuatro sudamericanos nominados.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/