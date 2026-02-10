Revelan que enero fue el quinto más cálido registrado a nivel mundial pese a olas de frío

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) informó este martes que enero fue el quinto más cálido a nivel global desde que existen registros, con marcados contrastes térmicos entre los hemisferios norte y sur. El reporte corresponde al programa de observación de la Tierra de la Unión Europea (UE).

La temperatura media del aire en superficie durante el mes alcanzó 12,95 °C. Esta cifra se ubicó 0,51 °C por sobre la media de enero del período 1991-2020.

El registro también fue 1,47 °C superior al nivel preindustrial, estimado entre 1850 y 1900. Este umbral se utiliza como referencia para medir el impacto del calentamiento global.

En comparación histórica, enero fue solo 0,28 °C más frío que el enero más cálido jamás registrado, ocurrido en 2025.

Durante la segunda mitad del mes, episodios de frío severo afectaron amplias zonas del hemisferio norte, incluyendo América del Norte, Europa y Siberia. Estas condiciones estuvieron asociadas a una corriente en chorro polar más ondulada de lo habitual.

El ingreso de aire ártico hacia latitudes medias intensificó las bajas temperaturas en varias regiones.

Europa vivió su enero más frío desde 2010

Este escenario climático provocó que Europa registrara su enero más frío desde 2010, con una temperatura media de -2,34 °C. El valor fue 1,63 °C inferior al promedio de 1991-2020.

El frío se extendió de forma generalizada en Fennoscandia, los Estados bálticos, Europa oriental y Siberia. También se registraron bajas temperaturas en el centro y este de Estados Unidos.

Pese a estos episodios, las temperaturas de enero estuvieron por encima de la media en gran parte del planeta. Esto incluyó amplias zonas del Ártico y del oeste de América del Norte.

Lluvias intensas e inundaciones en Europa

Enero fue más húmedo de lo normal en Europa occidental, meridional y oriental, según el informe de Copernicus.

Las precipitaciones intensas generaron inundaciones y daños significativos en la península ibérica, Italia, los Balcanes occidentales, Irlanda y el Reino Unido.

En contraste, se observaron condiciones más secas de lo habitual en Europa central, con extensión hacia los Estados bálticos, Finlandia y partes del oeste de Rusia.

Escandinavia e Islandia también presentaron déficits de precipitaciones durante el mes.

Anomalías de calor y eventos extremos en el hemisferio sur

Las anomalías térmicas más cálidas se concentraron en el Ártico, especialmente en el archipiélago ártico canadiense, la bahía de Baffin, Groenlandia y el extremo oriental de Rusia.

También se registraron temperaturas superiores a la media en el sur de América del Sur, el norte de África, Asia central y gran parte de Australia y la Antártida.

En el hemisferio sur, el calor récord intensificó eventos extremos, incluidos incendios forestales que se agravaron durante la segunda mitad de enero, según el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS).

Estos incendios provocaron víctimas fatales en Australia, Chile y la Patagonia.

Además, las fuertes lluvias en el sur de África, registradas en la última semana del mes, causaron graves inundaciones, especialmente en Mozambique, con impactos catastróficos en vidas y medios de subsistencia.

La responsable estratégica para el clima del C3S, Samantha Burgess, señaló que enero “ofreció un recordatorio contundente de que el sistema climático puede, en ocasiones, generar simultáneamente tiempo muy frío en una región y calor extremo en otra”.

Burgess agregó que “mientras las actividades humanas continúan impulsando el calentamiento a largo plazo, estos acontecimientos recientes ponen de relieve que la resiliencia y la adaptación frente al aumento de los fenómenos extremos son claves para preparar a la sociedad ante un mayor riesgo climático en el futuro”.