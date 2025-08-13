Revelan que Johnny Depp podría volver como Jack Sparrow en nueva entrega de “Piratas del Caribe”

Una esperanzadora noticia recibieron esta semana los fanáticos de la saga de “Piratas del Caribe”, luego de que se revelara que Johnny Depp estaría en conversaciones para volver a encarnar a “Jack Sparrow” en la sexta entrega de la franquicia.

Así lo dio a conocer el productor de la saga, Jerry Bruckheimer, quien en una conversación con Enternainment Weekly, aseguró que ha mantenido contacto con Depp para que este último interprete nuevamente al icónico personaje.

Incluso, y pese a no entregar mayores detalles sobre estas conversaciones, Bruckheimer afirmó que el actor tendría solamente una condición para regresar.

“Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo se basa en lo que está escrito en el guión, como todos sabemos”, expresó.

Consignar que en el pasado, el productor reconoció abiertamente su intención de que Depp vuelva a la saga, remarcando que “es un reboot, pero si fuera por mí, él estaría en él (…) él creó al Capitán Jack, eso no estaba en el guion, fue su interpretación inspirada en Pepé Le Pew y Keith Richards”.

Cabe destacar que la última vez que Depp encarnó a Sparrow fue en 2017, en “Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar”. Luego, en el 2018, el actor fue despedido del proyecto, debido a la acusaciones de Amber Heard en su contra, por violencia doméstica y abuso.