Revisa el momento en que joven kayakista fue “tragado” y luego “escupido” por ballena jorobada en Punta Arenas

Un sorprendente incidente ocurrió esta semana en el Estrecho de Magallanes, frente a las costas de Punta Arenas, cuando una ballena jorobada “tragó” momentáneamente a un joven kayakista que remaba en la zona.

El hecho sucedió en Bahía Águila, donde el joven, de 24 años, fue sorpresivamente engullido por el gigantesco cetáceo, que emergió desde el fondo marino con su boca abierta. Sin embargo, en cuestión de segundos, la ballena lo “escupió” de regreso al océano.

El impactante momento fue captado en video por el padre del afectado, quien, a pesar de la escena, logró mantener la calma y ayudar a su hijo a nadar hasta un área segura.

El joven involucrado es Adrián Simancas, un turista venezolano que se encontraba de visita en el extremo sur del país. “Vi algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está por un lado y encima. No entendía qué estaba pasando. Entonces me hundo y pensé que me había comido”, contó a TVN.

En tanto, su padre, Dell Simancas, quien registró el escalofriante suceso en video, explicó: “Cuando volteé no veía nada, y de repente (mi hijo) sale como disparado, y ahí me tranquilicé un poco porque lo vi afuera”.

A pesar del susto, el incidente, ocurrido el sábado 8 de febrero, no dejó lesiones en el joven, ni se realizaron denuncias ante la Gobernación Marítima de Magallanes.