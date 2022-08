Revisa la programación de la 22° fecha del Campeonato Nacional

La acción por el Campeonato Nacional 2022 no se detiene y entre este 11 y 14 de agosto se disputará la 22° fecha del certamen.

Todo arrancará el jueves, cuando Universidad Católica reciba a O’Higgins a las 20:15 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo, en un duelo donde ambas escuadras buscarán acercarse a la zona de Copa Sudamericana.

En tanto, el sábado Universidad de Chile visitará a Curicó Unido en La Granja, a las 15:45, donde los azules necesitan un triunfo para alejarse de la zona de descenso, meintras que los “torteros” intentarán acercarse al líder Colo Colo.

Los albos, en tanto, recibirá el domingo a Palestino a las 17:30 en el Monumental con la misión de continuar como sólido puntero, aunque los árabes intentarán complicarle las cosas y buscar seguir luchando por clasificar a la Copa Libertadores 2023.

Esta es la programación completa de la 22° fecha del Campeonato Nacional:

JUEVES 11 DE AGOSTO

20:15 horas, Universidad Católica vs. O’Higgins estadio San Carlos de Apoquindo.

VIERNES 12 DE AGOSTO

20:30 horas, Coquimbo Unido vs. Cobresal, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

SÁBADO 13 DE AGOSTO

13:15 horas, Audax Italiano vs. Everton, estadio Bicentenario La Florida.

15:45 horas, Curicó Unido vs. Universidad de Chile, estadio La Granja.

20:30 horas, Unión La Calera vs. Deportes Antofagasta, estadio Nicolás Chahuán.

DOMINGO 14 DE AGOSTO

15:00 horas, Deportes La Serena vs. Huachipato, estadio La Portada.

17:30 horas, Colo Colo vs. Palestino, estadio Monumental.

20:00 horas, Ñublense vs. Unión Española, estadio Nelson Oyarzún.