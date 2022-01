RM retrocede a Preparación: Conozca cuáles son los cambios que implica la fase 3

Toda la Región Metropolitana retrocederá este miércoles 19, a las 5 horas, a la fase 3 de Prepación.

Conozca las medidas que implica el cambio de fase.

El retroceso no impide el desplazamiento interregional mientras se porte el pasaporte sanitario.



La asistencia para salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar es voluntaria, aunque la apertura de estos lugares es obligatoria.

Las reuniones en residencias particulares tienen un aforo máximo permitido de 10 personas, aforo que aumenta a 25 si todas ellas cuentan con su Pase de Movilidad.



En locales con atención presencial a público (locales comerciales, museos, parques de diversiones, ferias laborales, etc.) el aforo debe ser de una persona por cada seis metros cuadrados. La atención en restaurantes, cafés y fuentes de soda sólo se podrá realizar a personas que cuentan con Pase de Movilidad, con una separación de dos metros entre los bordes de las mesas.



En los gimnasios debe haber una separación de dos metros entre las máquinas. En espacios abiertos, en tanto, el aforo es de un máximo de 100 personas sin Pase de Movilidad y 200 con Pase de Movilidad. En lugares cerrados, el aforo establecido es de 25 personas sin el Pase y 100 si cuentan con el mismo.



En cuanto a las actividades sin interacción entre asistentes en lugares como cines, teatros, circos, seminarios, ritos religiosos y público en recintos deportivos, los asistentes deben mantener una ubicación fija durante toda la actividad, con una separación de un metro entre participantes, siendo obligatorio el uso permanente de mascarilla. Se prohíbe consumir alimentos.



Sobre eventos sociales como fiestas y casamientos (en los que los asistentes no tienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen un metro de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos), se debe respetar un aforo de una persona cada 6 metros cuadrados. Si es un espacio abierto, se permite la asistencia de 100 ó 200 personas siempre y cuando todas tengan su Pase de Movilidad. Si es un lugar cerrado, se permite la asistencia entre 25 y 100 personas, todas ellas con Pase de Movilidad. Las fiestas están prohibidas en casas particulares.



En lo que refiere a actividades presenciales en centros día de adultos mayores, la autoridad sanitaria recuerda que las actividades grupales tienen un máximo de cinco personas y sólo con Pase de Movilidad. Los clubes de adulto mayor, en tanto, tienen un aforo de 10 personas, el que aumentará a 20 personas si todas ellas cuentan con su respectivo tienen Pase de Movilidad.



Según el último reporte, se detectaron a nivel nacional 8.904 casos activos, elevando el total a 51.691 casos, lo que sitúa a este lunes como el peor de toda la pandemia con una positividad de 9,39%. Le siguen los registros del 29 de marzo de 2021, con 7.247 casos; y finalmente el 7 de junio de 2021, cuando se registraron 6.958.