Roger Waters ningunea a Ozzy Osbourne e hijo del cantante le responde sin filtro: “Patético y desconectado”

Polémica causaron unos recientes dichos del músico británico, Roger Waters, quien realizó unas controvertidas declaraciones acerca del fallecido vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne.

Durante una entrevista con “The Independent Ink”, el ex Pink Floyd habló sobre una especie de “utilización” de figuras de la cultura pop para distraer al público de temas políticos. “¿Cómo podemos dejar esto de lado? ¡Yo sé cómo hacerlo! Lo haremos con Taylor Swift, con chicle o con el trasero de Kim Kardashian”, comenzó diciendo.

Luego, decidió involucrar a Osbourne en sus comentarios, señalando que “el mismo Ozzy Osbourne que murió, Dios lo bendiga, y que sea cuál sea el estado en que vivió toda su vida, nunca lo sabremos. Aunque estuvo en la tele durante siglos con sus idioteces y disparates. La música, ni idea. Me importa un bledo”.

“Black Sabbath me da igual, nunca me gustó. No me interesa morder cabezas de pollos ni lo que sea que hagan. Me da igual, ¿sabes?”, agregó.

JACK OSBOURNE RESPONDE

Bajo este contexto, y después del revuelo que generaron estos dichos, el hijo de Ozzy, Jack Osbourne, se pronunció en sus redes sociales y respondió sin filtro a Waters.

“Oye, Roger Waters, que te jodan. Qué patético y desconectado te has vuelto”, escribió en su cuenta de Instagram.

En la misma línea, concluyó expresando que “parece que la única forma de llamar la atención últimamente es vomitando tonterías en la prensa. Mi padre siempre pensó que eras un imbécil; gracias por darle la razón”.