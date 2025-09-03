Home Vanguardia "roger waters ningunea a ozzy osbourne e hijo del cantante le resp..."

Roger Waters ningunea a Ozzy Osbourne e hijo del cantante le responde sin filtro: “Patético y desconectado”

Jack Osbourne, hijo del fallecido cantante, arremetió en contra del ex Pink Floyd, después de que este último realizara polémicos comentarios en torno a la carrera de Ozzy, señalando entre otras cosas que “sea cuál sea el estado en que vivió toda su vida, nunca lo sabremos. Aunque estuvo en la tele durante siglos con sus idioteces y disparates”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Polémica causaron unos recientes dichos del músico británico, Roger Waters, quien realizó unas controvertidas declaraciones acerca del fallecido vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne. 

Durante una entrevista con “The Independent Ink”, el ex Pink Floyd habló sobre una especie de “utilización” de figuras de la cultura pop para distraer al público de temas políticos. “¿Cómo podemos dejar esto de lado? ¡Yo sé cómo hacerlo! Lo haremos con Taylor Swift, con chicle o con el trasero de Kim Kardashian”, comenzó diciendo. 

Luego, decidió involucrar a Osbourne en sus comentarios, señalando que “el mismo Ozzy Osbourne que murió, Dios lo bendiga, y que sea cuál sea el estado en que vivió toda su vida, nunca lo sabremos. Aunque estuvo en la tele durante siglos con sus idioteces y disparates. La música, ni idea. Me importa un bledo”.

“Black Sabbath me da igual, nunca me gustó. No me interesa morder cabezas de pollos ni lo que sea que hagan. Me da igual, ¿sabes?”, agregó. 

JACK OSBOURNE RESPONDE

Bajo este contexto, y después del revuelo que generaron estos dichos, el hijo de Ozzy, Jack Osbourne, se pronunció en sus redes sociales y respondió sin filtro a Waters. 

“Oye, Roger Waters, que te jodan. Qué patético y desconectado te has vuelto”, escribió en su cuenta de Instagram. 

En la misma línea, concluyó expresando que “parece que la única forma de llamar la atención últimamente es vomitando tonterías en la prensa. Mi padre siempre pensó que eras un imbécil; gracias por darle la razón”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Decretan prisión preventiva para médico formalizado po...

El imputado fue acusado en calidad de “autor de seis delitos de abuso sexual a mayor de 14 años, un delito de abuso sexual a menor de 14 años y un delito de ultraje público a las buenas costumbres”, según los antecedentes iniciales entregados por la Fiscalía.

Leer mas
Nacional

Matthei lanza programa para que jóvenes accedan a la c...

La candidata presidencial de Chile Vamos sostuvo, en Independencia, que “generalmente el principal problema es que juntar el pie es un sueño casi inalcanzable, se ha ido haciendo cada vez más lejano, sobre todo para a gente joven poder acceder a una vivienda propia. Y nosotros sabemos que empezar una familia, tener niños, requiere que las personas sientan alguna tranquilidad respecto a lo que viene en su propia vida”.

Leer mas
Nacional

Emiten advertencia por heladas en 6 regiones del país:...

El fenómeno climático se originará por la “influencia de una alta presión fría”, de acuerdo con el boletín de la DMC. Esta condición provocará heladas durante los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/