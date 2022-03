Rojas Vade: “Yo solo quería ayudar, ponerme al servicio de la causa para que las cosas cambiaran”

El exconvencional Rodrigo Rojas Vade dio su primera entrevista tras confirmarse que el miércoles pasado el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) finalmente aceptó su renuncia al organismo.



En el programa “Pauta Libre”, de La Red, Rojas Vade, quien decidió abandonar la Convención luego de confesar que estaba enfermo de cáncer, declaró que “pido disculpas y lo voy a pedir siempre. Pero tampoco puedo pasar toda la vida pidiendo disculpas, porque eso también no es sano para nadie porque todos cometemos errores. Yo sé que el mío es enorme y nunca me voy a quitar responsabilidad”.



Afirmó que “siento que he tomado las decisiones asumiendo toda la responsabilidad que merezco, a lo mejor quedo corto, algunos más allá harán juicio moral si necesito más o menos castigo, pero pedir las disculpas correspondientes”.



Aseguró que no quiso burlarse de nadie “ni de los enfermos de cáncer. Al contrario, siempre quise gritar por ellos lo que no podía gritar por mí mismo. Gritar por mi abuelo, por mis amigos que se han muerto de cáncer, dar la vida por ellos. En cierto modo sí, de ponerse a luchar allá mismo, adelante, donde están las balas. Donde muchos compañeros perdieron la vida y eso lo volvería a hacer”.



“No justifico lo que hice y nunca lo voy a justificar. Pero la motivación está muy lejos de lo que se instaló en la opinión pública. Yo solo quería ayudar, ponerme al servicio de la causa para que las cosas cambiaran”, sostuvo.



Respecto a su presencia en las protestas realizadas en la Plaza Baquedano tras el estallido social, Rojas Vade explicó que era para descargar “mucha rabia, como toda la que tenía toda la gente que estaba ahí. Tratar de poder expresarme”.



Al aclara el motivo de su rabia, indicó que “el contexto es un contexto de niño. Cuando uno tendría que estar jugando a las bolitas, a los soldaditos, que era lo que yo hacía, alguien cruza esa línea y va más allá”, manifestó. “Me di cuenta muchos años después y me atrevería a decir que hace tan solo un par de meses, que sí fue una situación de abuso. (…) Lo normalicé”, agregó.



Sobre el origen de su mentira expresó que “hace 9 años empecé a enfermarme del estómago muy recurrentemente, con hospitalizaciones incluidas, diarreas con sangre, problemas… bueno, diarrea, estomacales súper recurrente”.



Señaló que en uno de los exámenes que se hizo salió el diagnóstico de que tenía sífilis. “Por eso no se lo dije y, bueno, lo que pasa cuando uno enfrenta esos diagnósticos que no es lo mismo que enfrentarlos ahora, 10 años después, hace 9 años sentí mucha vergüenza, mucho temor, mucho odio contra mí mismo, que son sentimientos que yo vengo acarreando desde que era niño”, añadió.



Respecto a su falsa leucemia, dijo que “luego de la sífilis tuve un compromiso medular muy importante con una plasia, bicitopenia… A través de ese compromiso hematológico importante, que después se repitió en los años venideros, que fueron atribuidos a respuestas autoinmunes, preferí decir que era leucemia”.



“Con el correr de los años, después de casi de 6, 7 años, se llegó a un diagnóstico de enfermedad de behcet, que es una enfermedad auto inflamatoria, autoinmune. Quiere decir que no hay algo que la gatille, no es un virus, no es una bacteria, es idiopático”, declaró Rojas Vade.