Ronnie Fernández: “Soy apasionado, competitivo, me gusta ganar y se refleja”

Ronnie Fernández tuvo un gran debut con Universidad de Chile. El conjunto azul goleó por cuatro tantos a dos a Unión La Calera, con un triplete de Cristián Palacios y un gol de Fernández, quien además fue clave en el juego. Tras el partido, desde la propia institución viralizaron la arenga que realizó el ex Santiago Wanderers.

A pesar de tener gran éxito entre los hinchas azules, a Fernández no le gustó del todo la publicación del video: “Me descolocó un poco que se haga público, porque no es la intención. Atribuirme un sentir de todos en el grupo creo que no va”, señaló el delantero a Las Últimas Noticias.

Respecto al debut, el delantero está feliz. “Se hizo un poquito larga la espera, me gusta estar en competencia. Creo que terminamos aprobando al ganar este primer partido que era importante, porque no era fácil ir a sacarle puntos a Calera. Estoy contento por este primer paso porque el equipo logró quedarse con los tres puntos, que es lo importante” señaló al citado medio.

También se refirió a su llegada al cuadro azul: “La llegada a la U me pilla en un buen momento, creo que estoy pleno, feliz y estable en todos los aspectos de mi vida y creo que eso es fundamental para poder desenvolverse. Tengo una familia que me apoya mucho en todo mi camino” explicó.

“Me gusta el fútbol así, lo vivo así. Soy apasionado, competitivo, me gusta ganar y creo que se refleja. Y no voy a descubrir lo del Chorri (Palacios), es un tremendo delantero, tiene una capacidad goleadora que no es fácil de encontrar. Qué mejor que tenerlo de compañero. En poco tiempo hemos sabido comunicarnos bien. Entendemos nuestras virtudes y le estamos sacando provecho a eso”, comentó.

En cuánto a las metas de la U, está convencido que pueden lograr grandes cosas. “La verdad es que es un equipo que tiene muy buenos nombres y va a depender de cómo nosotros sepamos entregarnos para permitirnos poder competir lo más arriba posible”, sentenció.

Universidad de Chile tendrá su debut como local este sábado 12 de febrero a las 20:30, frente a Deportes Antofagasta.