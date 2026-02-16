Ruta del bajón: Dónde comer las chorrillanas más grandes y qué hacer en Santiago

Ya sea que prefieras la receta tradicional con huevo y cebolla frita, o te atrevas con nuevas apuestas que incluyen ingredientes vegetales y salsas de autor, la chorrillana es uno de los clásicos chilenos indiscutidos.

Por eso, si te preguntas qué hacer en Santiago, desde La Nación te dejamos esta guía con las locales imperdibles para probar las preparaciones más grandes y sabrosas de la ciudad.

Un festín en pleno Bellavista

El Palacio de la Chorrillana

Si tienes hambre de verdad y buscas qué hacer en Santiago para compartir con amigos, este local en calle Pío Nono hace honor a su nombre.

Con dos pisos y una terraza interior, es un clásico del Barrio Bellavista conocido por su carta inmensa: tienen cerca de 20 variedades de chorrillanas y formatos que van desde platos individuales hasta fuentes gigantes para compartir.

Aquí la chorrillana no es solo carne y huevo. Puedes probar opciones creativas como, la Concepción sorprende con salsa boloñesa y gratinado (como una lasaña con papas), y la Reina Victoria es la opción vegetariana imperdible con choclo, champiñones y salsa blanca.

Para los más tradicionales, el Corazón del puerto, la versión clásica de Valparaíso de carne mechada, papas fritas, cebolla caramelizada con un huevo frito, también la Bellavista con carne mechada, cebolla y mucho queso cheddar.Los encuentras en Pío Nono 201, Providencia. A pasos de la entrada del Parquemet.

La Piojera

Con más de 100 años de historia, este lugar es un verdadero punto de encuentro donde turistas y chilenos se mezclan entre música y brindis.

Bautizada así en 1922 por el presidente Arturo Alessandri Palma, se ha consolidado como un clásico indiscutido, ideal tanto para disfrutar de la mejor cocina tradicional como para celebrar las Fiestas Patrias.

Aunque la estrella de la casa es el Terremoto, preparado con auténtico pipeño de Chillán, su cocina no se queda atrás. Para acompañar la jarra, es con sus clásicas chorrillanas, con papas fritas, cebolla, dos huevos fritos y trozos de longaniza artesanal

Ubicados en el corazón del barrio Estación Mapocho, en Aillavilú 1030, Santiago Centro.

El clásico bajón en versión 100% vegano

Fuente Rica Rica

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de una chorrillana contundente pero libre de carne, esta fuente de soda tiene la respuesta.

Conocida por reinventar los clásicos de la gastronomía chilena en formato plant-based, aquí demuestran que no se necesita proteína animal para lograr un plato lleno de sabor y perfecto para compartir.

Para los más tradicionales, La Sensación del Bloque: una montaña de papas fritas coronada con seitán, salchichas y chorizo vegetal, todo salteado con soya y vino blanco. Si prefieres sabores más atrevidos, tienes que probar la Amor a la Mexicana, que viene con chile de carne de soya, salsa cheddar y crema ácida; o la Like a Virgin, que mezcla champiñones, cebolla caramelizada y tofu.

Los encuentras en sus dos direcciones: Vicuña Mackenna 135 (Santiago Centro) y Av. Irarrázaval 3498 (Plaza Ñuñoa).

Medio Kilo Bar

Si tienes un hambre monumental y buscas qué hacer en Santiago, el nombre de este local en Bellavista ya es toda una promesa.

Fieles a su estilo, aquí no se andan con cosas chicas: su carta ofrece seis variedades de chorrillanas que van desde formatos individuales contundentes hasta fuentes gigantes pensadas para compartir entre varios.

La estrella de la casa es, sin duda, La Austral. Haciendo honor a la generosidad del sur de Chile, es un plato de 1,5 kilos cargado de carne de vacuno, champiñones, cebolla, huevo y queso sobre una base de papas fritas. Para quienes prefieren evitar la carne, La Vegetariana es una excelente alternativa, con aceitunas, verduras salteadas y abundante queso fundido.

Los encuentras en Irarrázaval 3097, Ñuñoa a pasos de Metro Chile España.