Sammis Reyes responde a especulaciones sobre crisis con Emilia Dides y acusa “rumor falso”

Sammis Reyes respondió a los rumores sobre una supuesta crisis con Emilia Dides y aseguró que la información difundida en televisión era falsa.

La polémica surgió luego de que el periodista Pablo Candia asegurara en “Sígueme”, de TV+, que la relación entre la cantante y el exjugador de la NFL habría terminado, recogió La Hora.

Según Candia, ambos habrían protagonizado una fuerte discusión el 15 de septiembre. Además, sostuvo que Dides habría descubierto mensajes de Reyes con una tercera persona.

Sin embargo, durante las horas siguientes, Emilia Dides y Sammis Reyes desmintieron la versión mediante sus redes sociales. Ambos compartieron mensajes de afecto y registros que daban cuenta de que continuaban juntos.

Sammis Reyes denuncia amenazas

Este jueves, el deportista se refirió nuevamente a la situación. Reyes aseguró que recibió críticas, insultos y amenazas de muerte a raíz de los rumores.

“Ayer me llegaron miles de críticas, miles de insultos y cientos de amenazas. Incluyendo amenazas de muerte, gracias a un rumor falso que se divulgó en TV. Esta es la segunda ocasión en menos de 1 mes donde mi reputación se ve dañada por otra mentira que se inventa de mí”, afirmó.

Asimismo, el exjugador aseguró que esta no sería la primera vez que enfrenta informaciones que, según su versión, buscan perjudicar su imagen.

“Primero inventaron que estuve involucrado en una investigación de la PDI, luego intentaron cancelar mi libro con una persona que está siendo utilizada como un peón (esta persona nunca fue al evento de lanzamiento de mi libro). Ahora inventaron que fui infiel. Me están atacando por todos lados y haciendo lo imposible por manchar mi reputación. ¿Por qué?”, sostuvo.

Reyes cuestionó los rumores sobre su vida privada

Por otra parte, Sammis Reyes afirmó contar con testigos y dijo que ahora comprende lo que estaría ocurriendo.

“Saquen sus propias conclusiones….. Hace un tiempo les dije que esto iba a pasar. Tengo testigos. Ahora entiendo realmente que está sucediendo”, agregó.

Finalmente, el deportista cuestionó el papel de la televisión y la difusión de contenidos sobre la vida privada de las personas.

“¿Por qué no quieren que los que venimos de abajo sientan que realmente es posible tener una mejor vida?, ¿Por qué prefieren que estemos distraídos con morbo y “entretenimiento” vacío?, ¿Por qué la economía de la TV se mueve en base a cahuines, morbo, desinformación y personas dispuestas a destruir la vida de otros por intereses propios, ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar para retener nuestra atención?”.