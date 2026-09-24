Home Vanguardia "sammis reyes responde a especulaciones sobre crisis con emilia di..."

Sammis Reyes responde a especulaciones sobre crisis con Emilia Dides y acusa “rumor falso”

La polémica surgió luego de que el periodista Pablo Candia asegurara en “Sígueme”, de TV+, que la relación entre la cantante y el exjugador de la NFL habría terminado. Según Candia, ambos habrían protagonizado una fuerte discusión el 15 de septiembre. Además, sostuvo que Dides habría descubierto mensajes de Reyes con una tercera persona.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Sammis Reyes responde a especulaciones sobre crisis con Emilia Dides y acusa “rumor falso”

Sammis Reyes respondió a los rumores sobre una supuesta crisis con Emilia Dides y aseguró que la información difundida en televisión era falsa.

La polémica surgió luego de que el periodista Pablo Candia asegurara en “Sígueme”, de TV+, que la relación entre la cantante y el exjugador de la NFL habría terminado, recogió La Hora.

Según Candia, ambos habrían protagonizado una fuerte discusión el 15 de septiembre. Además, sostuvo que Dides habría descubierto mensajes de Reyes con una tercera persona.

Sin embargo, durante las horas siguientes, Emilia Dides y Sammis Reyes desmintieron la versión mediante sus redes sociales. Ambos compartieron mensajes de afecto y registros que daban cuenta de que continuaban juntos.

Sammis Reyes denuncia amenazas

Este jueves, el deportista se refirió nuevamente a la situación. Reyes aseguró que recibió críticas, insultos y amenazas de muerte a raíz de los rumores.

“Ayer me llegaron miles de críticas, miles de insultos y cientos de amenazas. Incluyendo amenazas de muerte, gracias a un rumor falso que se divulgó en TV. Esta es la segunda ocasión en menos de 1 mes donde mi reputación se ve dañada por otra mentira que se inventa de mí”, afirmó.

Asimismo, el exjugador aseguró que esta no sería la primera vez que enfrenta informaciones que, según su versión, buscan perjudicar su imagen.

“Primero inventaron que estuve involucrado en una investigación de la PDI, luego intentaron cancelar mi libro con una persona que está siendo utilizada como un peón (esta persona nunca fue al evento de lanzamiento de mi libro). Ahora inventaron que fui infiel. Me están atacando por todos lados y haciendo lo imposible por manchar mi reputación. ¿Por qué?”, sostuvo.

Reyes cuestionó los rumores sobre su vida privada

Por otra parte, Sammis Reyes afirmó contar con testigos y dijo que ahora comprende lo que estaría ocurriendo.

“Saquen sus propias conclusiones….. Hace un tiempo les dije que esto iba a pasar. Tengo testigos. Ahora entiendo realmente que está sucediendo”, agregó.

Finalmente, el deportista cuestionó el papel de la televisión y la difusión de contenidos sobre la vida privada de las personas.

“¿Por qué no quieren que los que venimos de abajo sientan que realmente es posible tener una mejor vida?, ¿Por qué prefieren que estemos distraídos con morbo y “entretenimiento” vacío?, ¿Por qué la economía de la TV se mueve en base a cahuines, morbo, desinformación y personas dispuestas a destruir la vida de otros por intereses propios, ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar para retener nuestra atención?”.

Sammis Reyes responde a rumores de crisis con Emilia Dides con romántico mensaje
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
Con estrenos inspirados en Gabriela Mistral y Elvira H...

Liderada por la joven directora Virginia Vergara, la agrupación estrena obras de Gipson Reyes, Marcelo Stuardo y Karla Schüller Ide, además de interpretar el Concierto del sur de Manuel María Ponce. Con entradas gratuitas, la única función se realizará este miércoles 30 de septiembre (19:30 horas) en el Teatro Aula Magna Usach.

Leer mas
Nacional
De Grange: Aún no hay cálculo de cuánto bajará el TAG ...

El biministro de Transportes y Obras Públicas, en conversación con Radio Infinita, dijo que “en aquellas autopistas a las que les quedan pocos años, 5 años hacia futuro, hay mucho más margen para que a cambio de un plazo adicional se genere una reducción en el valor del peaje”.

Leer mas
Nacional
Violento turbazo en Maipú: ocho sujetos armados ingres...

Según informó el capitán Ignacio Gatica, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada, el hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas de este miércoles.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/