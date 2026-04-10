Schalper sobre presunto fraude al Fisco de senadora Flores: “Es grave” y debe investigarse “con todo el rigor”

El diputado Diego Schalper, jefe de bancada de RN, solicitó que el caso de presunto fraude al Fisco por parte de la senadora de su partido Camila Flores se investigue “con todo el rigor necesario” para que “se esclarezca la verdad”.



“Obvio que es una cosa grave y como todas las cosas graves, incluso desde el punto de vista de los involucrados, es que se tiene que investigar con la mayor eficacia. La mayor transparencia y de la manera más pronta posible”, dijo el parlamentario en entrevista con Radio 13 C.



Según la información difundida por Reportajes T13, la senadora Flores se habría apropiado de parte del sueldo de sus propios asesores desde 2018 a 2025, alcanzando un presunto monto defraudado cercano a los $300 millones. Y por lo mismo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció que están estudiando posibles acciones judiciales en su contra.



Schalper indicó que le interesa que “se investigue en todas sus aristas, en todos sus detalles y que se esclarezcan los hechos. Pero también es importante que prime el principio de presunción de inocencia”.



“Mi posición, entendiendo que como parlamentario no me puedo meter mayormente en el fondo de los contenidos, es que esto se investigue con toda la profundidad necesaria, con todo el rigor necesario y que se esclarezca la verdad lo más pronto posible”, afirmó.