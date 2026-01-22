Home Nacional "se quemó su casa el mismo día que nació su hijo: la impactante h..."

Se quemó su casa el mismo día que nació su hijo: la impactante historia de padre afectado por incendios en Lirquén

Pese a la experiencia traumática, Daniel afirmó que el nacimiento de su hijo le ha dado fuerzas para seguir adelante y reconstruir su vida familiar.

Se quemó su casa el mismo día que nació su hijo: la impactante historia de padre afectado por incendios en Lirquén

Daniel, un padre que perdió su hogar a raíz de los incendios en el sur, protagonizó un impactante testimonio ocurrido el mismo día en que nació su primer hijo. El relato da cuenta de la magnitud de la tragedia y de cómo el siniestro marcó un momento clave en su vida familiar.

En conversación con 24 Horas, el hombre relató que ese día acudieron junto a su pareja y su abuela a la casa de una tía para celebrar un cumpleaños, encuentro que se realizó en el sector de Lirquén.

Tras finalizar la celebración, la familia intentó regresar a su vivienda, sin embargo, el trayecto se encontraba interrumpido debido al avance de las llamas, lo que los obligó a devolverse.

Al día siguiente, retornaron hasta su hogar y constataron que estaba completamente destruido por el incendio. “Al otro día cuando llegamos ya encontramos que la casa estaba totalmente quemada”, confesó.

A la pérdida de la vivienda principal se sumó la destrucción de un departamento que estaban acondicionando en el mismo sector, lugar donde esperaban recibir a su primer hijo.

“Nosotros quedamos con lo puesto, se nos quemó la casa, con mi pareja estábamos arreglando un departamento que estábamos arrendando, el cual también se quemó por completo”, relató. “Alcazamos a almorzar ese último día en el departamento”, agregó.

Asimismo, explicó que ese inmueble estaba destinado a convertirse en el hogar familiar para la llegada del bebé, quien finalmente nació en medio de la emergencia. “Era nuestra casa para esperar a nuestra guagua, nació el lunes, a las 16:56 de la tarde”, señaló, coincidiendo con el desarrollo del incendio.

Pese a la experiencia traumática, Daniel afirmó que el nacimiento de su hijo le ha dado fuerzas para seguir adelante y reconstruir su vida familiar. “Me da fuerzas para volver a salir adelante, volver a reconstruirnos nosotros como familia, con mi abuela y con mi pareja y esta nueva vida que se nos viene ahora por delante”, enfatizó.

Finalmente, reconoció que el proceso no será fácil, pero se mostró decidido a enfrentarlo: “Lo haremos con harto esfuerzo y sacrificio”.

