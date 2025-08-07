“Se va a corregir”: Jara admite “error” en su programa de primarias que proponía nacionalizar el cobre

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, admitió un “error en el programa” que presentó en primarias, el cual planteaba nacionalizar el litio y el cobre, y que provocó un cruce con el candidato republicano, José Antonio Kast. Este desliz fue el que generó el intercambio entre ambos.

El exdiputado le reprochó la contradicción en Jara, quien aseguró que la nacionalización del cobre “no se tocó”, pese a que estaba incluida en su propuesta. Esa discrepancia quedó al descubierto durante las primarias.

La exministra del Trabajo, en diálogo con Radio Festival, explicó su postura contra quienes, según ella, han “usado la mentira como parte de la campaña de desinformación contra la candidata Matthei, gente asociada a Kast, e incluso la mentira como herramienta contra el Presidente de la República, gente asociada a Kast”. Rechazó categóricamente esas prácticas.

Pero sí tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error. Y ese error se va a corregir, nosotros no tenemos problema en eso, por el contrario, estamos construyendo un programa entre todas y todos. Jara enfatizó su disposición a enmendar la equivocación.

JARA RESPONDE A CRÍTICAS POR NO ASISTIR A DEBATE

La candidata admitió el fallo en su plan pero cargó contra Kast, quien la acusó de mentir. Jara recordó que ella había comunicado con antelación su ausencia en el foro.

La candidata señaló que había avisado a principios de semana que no iba a asistir, porque ha participado en numerosos foros y “quería estar en regiones”. Defendió su decisión de priorizar el contacto territorial.

Jara expresó su extrañeza ante las versiones que vinculan su error de anoche con su decisión de no presentarse. “Eso es usar la mentira como herramienta política y yo para eso no estoy disponible. Y si cometo un error, de frente nomás porque hay que saber reconocer las cosas”, concluyó.