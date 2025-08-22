Home Nacional "sec ordena a cge suspender cobros por consumos no registrados en ..."

SEC ordena a CGE suspender cobros por consumos no registrados en las regiones de O’Higgins y Maule

La decisión se adoptó tras detectar inconsistencias en el proceso de facturación, con más de un centenar de casos en los que los datos de clientes no coincidían con las boletas analizadas, incumpliendo lo establecido en la normativa vigente.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a la empresa distribuidora CGE abstenerse de aplicar, de manera inmediata, cobros asociados a consumos (CNR) no registrados en las boletas de las y los usuarios de las regiones de O’Higgins y del Maule.

Según la SEC, la medida se mantendrá hasta que el organismo finalice la revisión de la información reportada por la compañía en el marco de la investigación en curso.

La decisión se adoptó tras detectar inconsistencias en el proceso de facturación, con más de un centenar de casos en los que los datos de clientes no coincidían con las boletas analizadas, incumpliendo lo establecido en la normativa vigente.

Además de esta instrucción, la investigación sigue avanzando para determinar cómo se han realizado los cobros asociados a facturación provisoria y si han existido infracciones vinculadas a deficiencias en la toma de lectura de medidores, procesos que también son responsabilidad directa de la empresa distribuidora.

La superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, enfatizó que “nuestro deber es resguardar los derechos de la ciudadanía, por lo que instruimos a CGE detener de inmediato los cobros por consumos no registrados mientras no se complete el análisis de la información entregada. Si detectamos irregularidades, no dudaremos en ejercer todas las facultades que nos otorga la ley para proteger a las personas”.

Asimismo, la autoridad recalcó que los CNR solo pueden ser facturados si se cumplen estrictamente los procedimientos establecidos en la regulación, y que cualquier inconsistencia en la información puede constituir una infracción grave.

“Nuestro objetivo es que cada persona tenga la certeza de que lo que paga corresponde exactamente a lo que consumió. Esta es una relación básica de confianza que la empresa debe respetar”, añadió.

La investigación de la SEC se mantiene en desarrollo y podría derivar en procesos administrativos, los que se llevarán a cabo con el debido análisis riguroso de los descargos y con todas las garantías que corresponde a este tipo de procedimientos.

Estos procesos sancionatorios podrían derivar en importantes multas, que buscan corregir las conductas de las empresas para que se ajusten plenamente a lo que establece la normativa vigente.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional

VIDEO: Kim Jong-un realiza homenaje a los soldados de ...

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, presidió este jueves en Pionyang una ceremonia en la que condecoró a comandantes y soldados norcoreanos desplegados en apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania, según informó este viernes la agencia estatal KCNA.

Leer mas
Nacional

Kast presentó programa con foco en seguridad, economía...

Según consignó La Tercera, se trata de un documento de 38 páginas, donde el abanderado del Partido Republicano plasma una batería de propuestas con foco en seguridad, economía y temas sociales.

Leer mas
Nacional

Hombre se mantiene en riesgo vital tras ser herido a b...

La víctima fue trasladada por desconocidos hasta el Hospital Barros Luco, donde fue intervenido y se mantiene en estado grave.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/