¿Sed de verano? Qué hacer en Santiago y dónde probar los mejores arreglaos, sangrías y terremotos

Cuando el calor aprieta en la capital, no hay nada mejor que una jarra helada. Arreglaos tradicionales, sangrías generosas y terremotos bien cargados marcan el panorama perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago y refrescarse con sabor local.

Desde La Nación te dejamos esta ruta imperdible por bares clásicos y rincones de barrio donde el vino frío y las recetas populares son protagonistas del verano santiaguino.

Un restaurante con sabor de una fonda

La Milla

Con más de 70 años de historia, La Milla es uno de los bares más clásicos de Recoleta y la “catedral del arreglao” destaca por sus enormes jarras de pipeño, melón con vino, chirimoya con vino blanco, borgoña y clery bien helado, ideales para capear el calor santiaguino.

Ubicada en calle Nueva Rengifo 381, a pasos de La Vega Central, mantiene viva la esencia de cantina de barrio, con empanadas, charqui y picoteos simples que acompañan perfecto cada vaso.

Un lugar con historia, ambiente familiar y sabores tradicionales, perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago con aire de fonda tradicional.

Funciona de lunes a sábado, de 11:40 a 19:00 horas, y permanece cerrado los domingos.

Carrer Nou

De sabor mediterráneo, Carrer Nou es una parada segura en Barrio Italia. Con una amplia terraza estilo local, con barra animada y una buena cocina española.

Ubicado en Miguel Claro 1802, Providencia, destaca por su sangría, que se puede pedir en jarra, por copa o incluso para llevar, con o sin alcohol, y por otras bebidas refrescantes como un sour potente, el clásico Spritz o un Ramazzotti bien helado.

Además, para acompañar congrio a la plancha con espárragos, romesco y gremolata, una combinación fresca y sabrosa.

Un rincón relajado, sabroso y con espíritu mediterráneo, ideal para refrescarse en Santiago y recorrer el barrio patrimonial.

Operan de lunes a martes de 13:00 a 23:00 horas; de miércoles a sábado extienden su jornada hasta las 23:45, y los viernes funcionan hasta las 00:15.

Un clásico Santiaguino

Restaurante El Huaso Enrique

Si estás buscando qué hacer en Santiago y sumarte a una ruta de borgoña, arreglaos y tradición popular, el Restaurante El Huaso Enrique es una parada obligada en pleno Barrio Yungay.

Ubicado en Maipú 462, funciona en una antigua casona de 1905 donde la comida chilena y la música en vivo se mezclan en un ambiente festivo y familiar.

Acá están los más clásicos, como la cazuela, el arrollado, el pastel de choclo y las chorrillanas, siempre acompañados de borgoña, chicha y el infaltable terremoto.

Con más de 73 años de historia aquí la cueca, las risas y una bebida fría, no faltan.

Abre de martes a jueves hasta las 21:00, viernes y sábado hasta medianoche, y domingos hasta las 17:30 horas.

Bar Liguria

Hablar de bares clásicos en la capital es hablar de Bar Liguria. Con su estética vintage, muros cubiertos de objetos y cuadros que rescatan la memoria gráfica chilena, y garzones de oficio, este local es una verdadera postal de la bohemia santiaguina.

Ya sea en su histórica casona de Merced 298, en pleno Barrio Lastarria, o en sus sedes de Av. Providencia 1353 y Av. Luis Thayer Ojeda 019, en Providencia, siempre mantiene ese ambiente cálido.

Aquí la jarra de borgoña es protagonista, con frutillas al punto justo, junto a sangrías frescas y coctelería criolla. Para acompañar, clásicos como la carne mechada con tallarines, sándwiches en marraqueta crujiente y platos de cocina chilena que nunca fallan.