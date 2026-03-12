Home Nacional "sedini por ataque a rojas vade: “demuestra que en chile est..."

Sedini por ataque a Rojas Vade: "Demuestra que en Chile estamos en una emergencia de seguridad"

La vocera de Gobierno, en conversación con Radio Infinita, señaló que "es una noticia tremenda, horrible y la verdad es que esperamos tener todas las antecedentes a disposición para que la justicia pueda avanzar y esto lamentablemente es una más de las situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad".

Patricia Schüller Gamboa
Sedini por ataque a Rojas Vade: “Demuestra que en Chile estamos en una emergencia de seguridad”

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió al ataque que sufrió el exintegrante de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade, quien fue encontrado con lesiones que lo tienen en riesgo vital.

En conversación con Radio Infinita, Sedini señaló que “es una noticia tremenda, horrible y la verdad es que esperamos tener todas las antecedentes a disposición para que la justicia pueda avanzar y esto lamentablemente es una más de las situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad”.

La secretaria de Estado manifestó que “están pasando cosas que son inaceptables y que se requiere tomar medidas”.

“Tenemos que ser muy responsables en este tipo de situaciones”

“Tenemos que ser muy responsables en este tipo de situaciones, esperar todos los antecedentes y que la justicia actué de manera adecuada y nosotros confiamos en las instituciones”, indicó.

Sedini explicó que “hay protocolo, el Ministerio de Seguridad ahí es el primer encargado de obtener esta información porque se relaciona con las instituciones y se involucra en la investigación con carabineros”.

En cuanto al ataque, la ministra comentó que “pasando tan poco tiempo hay muchas especulaciones, se hacen distintos análisis, pero aquí siempre hay que partir siendo responsables y tener todos los antecedentes y a partir de eso avanzar”.

Rodrigo Rojas Vade está en riesgo vital: investigan posible secuestro y golpiza
Patricia Schüller Gamboa

Patricia Schüller Gamboa
5
