Sedini y el gabinete de Kast: “Se escucharon todas las opiniones, este va a ser un Gobierno de unidad”

La vocera de la Oficina del Presidente electo afirmó que el futuro Mandatario “elegirá a las mejores personas, tanto del mundo político, del mundo técnico y diversos otros mundos específicos, que precisamente son las mejores personas para los diferentes cargos”.

A pocos días para el anuncio del gabinete de José Antonio Kast el próximo 20 de enero, Mara Sedini, vocera de la Oficina del Presidente electo (OPE), señaló este viernes que el futuro Mandatario escuchó “todas las opiniones”, asegurando que “este va a ser un Gobierno muy transversal”. 

Durante una vocería, y según consignó Emol, Sedini subrayó que “más allá de los nombres, lo importante es las definiciones que ha ido tomando el Presidente electo en torno a cuáles son las prioridades del país y cuáles son los perfiles de las personas para poder encabezar las distintas carteras que tienen mandatos claros, definitivos en base a las urgencias que se han planteado desde la campaña y que han ido creciendo durante este último mes”.

En este sentido, planteó que lo relevante será “tener claro que van a ser personas muy alineadas con ese proyecto, muy alineadas con esas prioridades y que van a dejar, digamos, los pies en la calle precisamente para cumplir con un mandato presidencial que es desafiante, que es potente, pero que estamos seguros que se va a cumplir por las características de quienes van a integrar ese gabinete”.

Consultada por si escucharon a los partidos, la vocera remarcó que “se escucharon todas las opiniones, se escucharon a todas las agrupaciones, a todos los partidos políticos. Este va a ser un Gobierno de unidad, este va a ser un Gobierno muy transversal, con diversidad de opiniones, con diversidad de personas”.

“El Gobierno se compone de muchas capas. Yo sé que, porque estamos a cuatro días del anuncio de los ministerios, estamos absolutamente fijándonos en tal vez esos 25 ministerios y quiénes los van a encabezar. Pero el Gobierno se compone de muchas capas, de muchos cargos, de muchas responsabilidades que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes”, sostuvo. 

A la vez, expresó que “hay espacio para los partidos, para los técnicos dentro del gobierno. Y voy a insistir en que el Presidente electo elegirá a las mejores personas, tanto del mundo político, del mundo técnico y diversos otros mundos específicos, que precisamente son las mejores personas para los diferentes cargos”. 

En torno a la opción de sumar a la senadora Ximena Rincón (Demócratas) a Energía y el exministro Jaime Campos (Radical) a Agricultura, Sedini comentó “lo que sí les puedo adelantar que este va a ser un gobierno de unidad con figuras potentes y que tiene la confianza del Presidente para poder enfrentar desafíos que son muy importantes de cara a la demanda de los chilenos. Pero este Gobierno de unidad va a ser muy representativo en muchos aspectos”.

En cuanto a la decisión del Partido Nacional Libertario de restarse del gabinete, la vocera señaló que “el Presidente electo tiene una capacidad tremenda de escuchar a las diversas personas, a los distintos grupos, a los partidos y ha sido muy abierto en darles a todos la posibilidad de poder plantear sus distintas preocupaciones”.

“Habiendo escuchado y teniendo claro esa línea, él va a decir quiénes son las personas que deben encabezarlo, pero es importante saber que se ha escuchado a todos los actores y el Presidente está abierto a recibir a todos quienes quieran aportar a este Gobierno”, dijo.

