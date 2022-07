Senado aprobó proyecto de reforma que rebaja quórum a 4/7

El Senado aprobó durante la tarde de este miércoles, en general y en particular, el proyecto de reforma que rebaja el quórum a 4/7 para reformar la actual Constitución.



Con 41 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la Sala del Senado visó todos los artículos que no fueron objeto de indicaciones.



De todas maneras, el proyecto sí recibió indicaciones algunos artículos, por lo que todavía no ha podido ser despachada desde el Senado. No obstante, se espera que aquello ocurra esta tarde.



Cuando aquello ocurra, la iniciativa podrá ser revisada por la Cámara de Diputadas y Diputados. De todas maneras, aquello será posible después de que se celebre la semana distrital, pues ya no existen sesiones agendadas para lo que resta de semana, y el proyecto no tiene urgencia alguna.



La iniciativa impulsada por senadores DC “evitará que se argumente, por una parte, que no es posible llevar a cabo una agenda de transformaciones profundas, debido a la existencia de normas constitucionales de muy difícil reforma”.



“Por otra parte, en caso de que la propuesta de texto de nueva Constitución no sea aprobado por la ciudadanía, facilitará construir las mayorías necesarias para proseguir con el proceso constituyente, con el objeto de contar con una nueva Constitución”, puntualizan.