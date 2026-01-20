Home Nacional "senado aprueba monumento al expresidente piñera y proyecto pasa a..."

Senado aprueba monumento al expresidente Piñera y proyecto pasa a segundo trámite a la Cámara

La iniciativa, que busca erigir una estatua del fallecido Mandatario en la Plaza de la Constitución, fue aprobada con 33 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

Leonardo Medina
La tarde de este martes, el Senado aprobó en particular el proyecto de ley que busca levantar un monumento en homenaje al expresidente Sebastián Piñera.

Los votos en contra de la iniciativa fueron de los senadores Fabiola Campillai (independiente), Juan Ignacio Latorre (FA), Claudia Pascual (PC) y Daniel Núñez (PC). 

En tanto, la única abstención fue de la senadora Alejandra Sepúlveda (independiente-comité FRVS).

Cabe destacar que el proyecto fue impulsada por los senadores Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), José García Ruminot (RN), José Miguel Insulza (PS) y Matías Walker (Demócratas).

Ahora, la iniciativa, que pretende financiarse mediante colectas públicas, donaciones y otros aportes privados, pasó a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

