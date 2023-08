Senador Espinoza y AC de Jackson: “No va a prosperar, va a lograr el efecto contrario”

El senador Fidel Espinoza (PS) se refirió a la Acusación Constitucional que el Partido Republicano presentará el lunes en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

En conversación con Radio Universo, Espinoza calificó el libelo acusatorio de “amateur” debido a que “lo que va a hacer esta acusación es unir al oficialismo en torno a Giorgio Jackson”.



“Hace pocas semanas, la Democracia Cristiana, que tiene votos decisivos en la Cámara, llegó a un acuerdo político para presidir la Cámara de Diputados con todos los otros sectores. Entonces la pregunta que yo me hago: ¿Tú crees que ese acuerdo que se logró hace 15 días lo va a desmembrar una Acusación Constitucional? En absoluto. Entonces yo creo que es amateur como la carta de los 23 diputados de la UDI”, planteó el parlamentario.



En este sentido, afirmó que “esta Acusación Constitucional no va a prosperar, va a lograr el efecto contrario” y puntualizó que el “ministro que es un fantasma caminando en La Moneda va a tener un tanque de oxígeno al lado que le va a permitir seguir manteniéndose en el Gobierno, pero dañando la imagen lamentablemente del Presidente Boric”.



De esta forma, el legislador manifestó que “Jackson ha sido soberbio, ha sido arrogante, ha sido el hombre de la superioridad moral, es ególatra y narcisista, pero ninguno de esos conceptos que he dado aquí es un elemento constitutivo” respecto a que “él haya faltado o haya transgredido la Constitución”.



“Una cosa son las responsabilidades políticas que tiene que son evidentes y otra cosa es que haya transgredido la Constitución y si queremos transformar hoy responsabilidades políticas en transgresiones a la Constitución, estamos en el peor de los mundos”, indicó.



Por otro lado, Espinoza recalcó la necesidad de un cambio de gabinete argumentando que “aquí tiene que haber un remezón político por parte del Presidente también”.



“En su momento la presidenta Bachelet tuvo que hacer un remezón político y sacar a todo su comité político para poder reencausar el rumbo cuando estuvo en un momento de crisis, lo mismo hizo Piñera, pero aquí se está optando por el amiguismo por sobre los intereses del país y eso me preocupa un poco”, agregó.



Sobre la Acusación Constitucional contra Jackson, Espinoza expresó que “si fuera diputado yo votaría en contra de la acusación”.



“Creo que hoy día vamos a estar en una situación en donde el oficialismo se va a unir para que no prospere y, por lo tanto, esa unión para que no prospere va a terminar dañando al Gobierno, porque Jackson va a seguir y cada día que Jackson siga al lado del Presidente”, indicó el senador.



Asimismo, sostuvo que el ministro Jackson “debería decir ‘sabe qué, yo con Crispi estamos dando un problema al Gobierno, damos un paso al lado para que le vaya bien al Presidente Boric’, pero no lo quieren hacer. Son egoístas con su propio amigo”.