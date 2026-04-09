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Senador Ossandón apunta a grupos organizados por ataque a ministra Lincolao

El parlamentario de RN, en entrevista con Radio Pauta, dijo que “los jóvenes que usan la violencia, los jóvenes que atentan contra las personas tienen que tener consecuencias y yo creo que aquí hay que perseguir hasta el final a los que hicieron eso”.

Patricia Schüller Gamboa
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Senador Ossandón apunta a grupos organizados por ataque a ministra Lincolao

El senador Manuel José Ossandón (RN) reaccionó con dureza a la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral. El parlamentario advirtió que “en Chile tienen que empezar a haber consecuencias” frente a los actos violentos. Aseguró que “hay personas que están organizando todo eso, ellos quieren violencia, quieren caos”.

En entrevista con Radio Pauta, Ossandón insistió en que los responsables deben ser perseguidos. “Los jóvenes que usan la violencia, los jóvenes que atentan contra las personas tienen que tener consecuencias y yo creo que aquí hay que perseguir hasta el final a los que hicieron eso”.

El senador vinculó el tema con la nueva Ley de Inteligencia. Destacó que “tiene un montón de herramientas que antes no teníamos para empezar a usar la inteligencia porque de ahí, de ese grupo, hay personas que están organizando todo eso, ellos quieren violencia, quieren caos”.

Agregó que “los chiquillos creen que va una ministra que la pueden insultar, que le pueden pegar, no señores, eso se acabó”.

“Las medidas de seguridad no se anuncian, se hacen”

Ossandón también abordó el desempeño del Gobierno de José Antonio Kast en su primer mes, defendiendo las medidas adoptadas. “Las medidas de seguridad no se anuncian, se hacen”.

El parlamentario sostuvo que “se ha hecho un trabajo tremendo, y el número es muy grande, de personas que han sido detenidas, que tenían orden de aprehensión y que eran peligrosas y eso no se dice”. Añadió que “se están tomando medidas que son muy concretas, medidas que no son públicas y que se tienen que hacer”.

Reconoció, sin embargo, que los cambios no pueden ser inmediatos. “Es evidente que no existan cambios si están los mismos carabineros, tienen las mismas herramientas, tienen un presupuesto hecho por los anteriores”.

Respecto a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, Ossandón criticó la polémica que la ha rodeado. “Desgraciadamente hay una polémica estúpida que involucraron a la ministra que en vez de estar trabajando tiene que estar dando explicaciones”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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