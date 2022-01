Senador Pizarro: Boric debe decir “si quiere o no que aprobemos el proyecto de indulto”

El senador Jorge Pizarro (DC) se refirió este viernes al proyecto de indulto a los denominados “presos del estallido social”, un tema que ha sido objeto de comentarios durante esta semana luego de que el Presidente electo, Gabriel Boric, emplazara al Congreso a terminar su tramitación.



“Yo creo que el Presidente Boric tiene que decir claramente es si quiere que lo rechacen o si quieren que lo aprueben. Si quiere que lo rechacemos, lo votamos esta semana; si quiere que lo aprueben hay que entrar a una discusión en particular y buscar acuerdos más allá de lo que está establecido en ese proyecto, porque ese proyecto es malo. Está mal hecho, está mal enfocado”, dijo el parlamentario a Radio Cooperativa.



Añadió que “todo el mundo lo reconoce”, incluso “hasta los propios patrocinantes del proyecto”.

Según remarcó, “lo que se plantea es el tema de las prisiones preventivas excesivas y el no término a tiempo de los juicios que establezcan las responsabilidades, eso es lo que queremos solucionar, eso es lo que ha dicho el Presidente Boric que hay que solucionar. Eso el proyecto no lo plantea”.



También señaló que “la comisión (de Constitución) no han podido llegar a acuerdo, no tienen una presentación distinta. Si mandan a la Sala lo mismo no va a tener los votos”.



Sobre eventuales indicaciones, Pizarro estimó que si Booric “quiere buscar una alternativa distinta y enfocarnos en el tema de las prisiones preventivas, que es donde está el problema, en que el Ministerio Público y los Tribunales no están a tiempo tomando las decisiones para establecer responsabilidades o liberando a aquellos que están acusados y no se les puede comprobar nada, entonces a eso hay que abocarse”.