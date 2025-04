Senadora Gatica pide renuncia de directora de Presupuestos tras los errores  registrados durante presentación de las proyecciones fiscales

La senadora María José Gatica (RN) solicitó la renuncia de la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, tras los errores registrados durante la presentación de las proyecciones fiscales para 2025 ante los parlamentarios que integran las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara en el Congreso.



La senadora por la Región de Los Ríos aseguró que lo ocurrido no solo afecta la credibilidad de la Dirección de Presupuestos, sino que también representa una falta de respeto al Congreso y afecta directamente a los ciudadanos.



“No se trata solo de un problema de capacidad, sus errores implicarán ajustes presupuestarios que afectan la economía y directamente el empleo de los chilenos. Entonces su sola presencia es dañina para los trabajadores de Chile”, aseguró.



Gatica añadió que lo sucedido no puede considerarse un incidente aislado, ya que la directora de Presupuestos ya acumularía una serie de errores que ponen en duda su gestión.



“Lo de ayer no puede minimizarse ni dejarse pasar por alto como una cosa más. Lo mínimo que corresponde es la renuncia inmediata de la directora. Aquí no estamos hablando de un error técnico más: estamos frente a un acto de negligencia o, directamente, de manipulación de la información pública”, enfatizó.



Finalmente, la senadora RN hizo un llamado al Gobierno para que se tomen en serio la institucionalidad y la transparencia en la administración de los recursos fiscales.



“La confianza se construye con hechos, no con montajes de cifras. Si el Ejecutivo no toma medidas inmediatas, será cómplice de este desprecio por la verdad y el mínimo de profesionalismo que merecen los chilenos”, concluyó.