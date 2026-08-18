Senapred pidió evacuar sectores de la Región de Tarapacá por peligro de aluvión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) pidió la tarde de este martes evacuar diversos sectores de la comuna de Iquique, en la Región de Tarapacá, por peligro de aluvión.

El organismo activó las alertas SAE, haciendo un llamado a evacuar debido a la situación de riesgo.

Según consignó Emol, la medida involucra a los sectores de Caletas San Marcos, Río Seco, Complejo Aduanero El Loa, Chanavaya, ZOFRI Barrio Industrial y Marinero Desconocido, en Iquique

En paralelo, el citado medio indicó que desde Senapred señalaron: “El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es alta en litoral y precordillera; moderada en cordillera de la costa y pampa y baja en cordillera”.

“En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la Dirección Regional del Senapred mantiene Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Camiña, Colchane, Pica y Pozo Almonte por evento meteorológico, vigente desde el 08 de agosto y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten”, añadieron.