Sernac solicita información por posibles efectos adversos de 19 pastas dentales

Los posibles efectos adversos a los que hace alusión el Instituto de Salud Pública son: lesiones en la boca o lengua (aftas, llagas y ampollas), sensaciones dolorosas (dolor, ardor, escozor), hinchazón (amígdalas, labios y mucosa oral), sensación de entumecimiento (labios/boca) e irritación de las encías.

Patricia Schüller Gamboa
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) solicitó información, a través de un oficio, a las empresas Procter & Gamble Chile Limitada (Oral B), Haleon, ex GSK Chile (Sensodyne) y Colgate-Palmolive Chile (Colgate), luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) levantara una alerta referente a posibles efectos adversos con el uso de pastas dentales que contienen fluoruro de estaño.

Los posibles efectos adversos a los que hace alusión el ISP son:

Lesiones en la boca o lengua (aftas, llagas y ampollas), sensaciones dolorosas (dolor, ardor, escozor), hinchazón (amígdalas, labios y mucosa oral), sensación de entumecimiento (labios/boca) e irritación de las encías.

Según los antecedentes entregados por el Instituto de Salud Pública (ISP), serían 19 productos cosméticos con autorización sanitaria que contienen el ingrediente fluoruro de estaño.

Los productos son los siguientes:

1-GEL DENTAL COLGATE RENEW MENTA FRESCA
2- COLGATE PERIOGARD CREMA DENTAL CON FLÚOR USO DIARIO
3- COLGATE TOTAL CLEAN MINT CREMA DENTAL ANTICARIES CON FLÚOR
4- COLGATE TOTAL CLEAN MINT CREMA DENTAL ANTICARIES CON FLÚOR
5- COLGATE TOTAL WHITENING CREMA DENTAL ANTICARIES CON FLÚOR
6- COLGATE TOTAL WHITENING CREMA DENTAL ANTICARIES CON FLÚOR
7- COLGATE TOTAL ANTI SARRO CREMA DENTAL ANTICARIES CON FLÚOR
8- COLGATE TOTAL ENCÍAS SALUDABLES CREMA DENTAL ANTICARIES CON FLÚOR
9- COLGATE TOTAL CARBON ACTIVADO CREMA DENTAL ANTICARIES CON FLÚOR
10- COLGATE TOTAL CARBON ACTIVADO CREMA DENTAL ANTICARIES CON FLÚOR
11- COLGATE TOTAL ANTI SARRO CREMA DENTAL ANTICARIES CON FLÚOR
12- COLGATE TOTAL ENCÍAS SALUDABLES CREMA DENTAL ANTICARIES CON FLÚOR
13- SENSODYNE SENSIBILIDAD & ENCÍAS ORIGINAL CREMA DENTAL DE USO DIARIO PARA UN DOBLE ALIVIO
14- SENSODYNE SENSIBILIDAD & ENCÍAS BLANQUEADOR CREMA DENTAL DE USO DIARIO PARA UN DOBLE ALIVIO
15- SENSODYNE SENSIBILIDAD & ENCÍAS ORIGINAL CREMA DENTAL DE USO DIARIO PARA UN DOBLE ALIVIO
16- ORAL-B PASTA DENTAL CON FLÚOR
17- ORAL-B PASTA DENTAL CON FLÚOR ENCÍAS DETOX & SENSI
18- ORAL-B PASTA DENTAL CON FLÚOR ENCÍAS DETOX MINT DEFENSE
19- ORAL-B PASTA DENTAL CON FLÚOR ENCÍAS DETOX SENSITIVE CARE

Por esta razón, el Sernac solicitó a las empresas Procter & Gamble Chile Limitada (Oral B), Haleon, ex GSK Chile (Sensodyne) y Colgate-Palmolive Chile (Colgate) una serie de antecedentes antecedentes técnicos y/o científicos que respalden la seguridad de sus productos aquellos que contengan en su formulación fluoruro de estaño, y que contradiga o complemente la advertencia emitida por el ISP.

Se solicitó a la empresa que informe:

Número total de reclamos y consultas recibidas, desde enero de 2024 hasta la fecha, relacionados con efectos adversos o problemas de salud asociados al uso de pastas dentales que contienen fluoruro de estaño.

Listado exhaustivo de todos los productos (pastas dentales y otros productos de higiene bucal) que su representada comercializa o ha comercializado en Chile desde enero de 2024 hasta la fecha, y que contengan fluoruro de estaño en su formulación.

Además, y teniendo como antecedente que esta situación también se registró en otros países como Argentina y Brasil, donde incluso se está prohibiendo la comercialización de productos con la formulación antes señalada, en Chile se hace un llamado a que se apliquen los mismos estándares de seguridad para proteger a las y los consumidores.

Texto: Aton/ Foto: Aton
https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
1
