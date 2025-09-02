Sex Pistols suspende su visita a Chile y Latinoamérica: Integrante sufrió lesión

A una semana de su concierto en Chile, el grupo de punk británico, Sex Pistols, anunció la suspensión de su visita a nuestro país y Latinoamérica, debido a una inesperada lesión de uno de sus integrantes.

Y es que según lo informado por la productora Free Fall, el guitarrista de la banda, Steve Jones, se rompió la muñeca, algo que obligó a suspender la gira por Latinoamérica, y que en consecuencia, impedirá realizar el concierto del martes 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

“Lamentamos anunciar que Sex Pistols acaba de suspender su gira por Latinoamérica debido a un accidente. A su guitarrista Steve Jones, muy próximo a cumplir 70 años, se le rompió su muñeca, por lo que la banda se ve en la obligación de suspender sus próximas actuaciones”, señalaron desde la productora.

A la vez, indicaron que “agradecemos su comprensión y las molestias que esto pueda ocasionarles, pero la situación es totalmente ajena a la producción”.

“La devolución de entradas se realizará a partir del 15 de septiembre por Puntoticket”, detallaron.

Por su parte, desde la misma productora compartieron un mensaje de Steve Jones, en donde manifestó que “les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? Bueno, la mala: me rompí la muñeca, así que lamentablemente no podremos hacer shows por un tiempo”.

“La buena noticia es que el cirujano me dijo que volveré a tocar guitarra en un futuro no muy lejano. ¡La otra buena noticia es que en un par de días cumplo 70 años!”, añadió.