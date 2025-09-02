Home Vanguardia "sex pistols suspende su visita a chile y latinoamérica: integrant..."

Sex Pistols suspende su visita a Chile y Latinoamérica: Integrante sufrió lesión

El icónico grupo, que tenía agendada una presentación en nuestro país para el próximo martes 9 de septiembre, se vio obligado a suspender su gira, debido a que el guitarrista Steve Jones se rompió la muñeca.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

A una semana de su concierto en Chile, el grupo de punk británico, Sex Pistols, anunció la suspensión de su visita a nuestro país y Latinoamérica, debido a una inesperada lesión de uno de sus integrantes. 

Y es que según lo informado por la productora Free Fall, el guitarrista de la banda, Steve Jones, se rompió la muñeca, algo que obligó a suspender la gira por Latinoamérica, y que en consecuencia, impedirá realizar el concierto del martes 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

“Lamentamos anunciar que Sex Pistols acaba de suspender su gira por Latinoamérica debido a un accidente. A su guitarrista Steve Jones, muy próximo a cumplir 70 años, se le rompió su muñeca, por lo que la banda se ve en la obligación de suspender sus próximas actuaciones”, señalaron desde la productora. 

A la vez, indicaron que “agradecemos su comprensión y las molestias que esto pueda ocasionarles, pero la situación es totalmente ajena a la producción”

“La devolución de entradas se realizará a partir del 15 de septiembre por Puntoticket”, detallaron. 

Por su parte, desde la misma productora compartieron un mensaje de Steve Jones, en donde manifestó que “les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? Bueno, la mala: me rompí la muñeca, así que lamentablemente no podremos hacer shows por un tiempo”. 

“La buena noticia es que el cirujano me dijo que volveré a tocar guitarra en un futuro no muy lejano. ¡La otra buena noticia es que en un par de días cumplo 70 años!”, añadió. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Diputado Alessandri llama a Vallejo a elevar el nivel ...

El parlamentario de la UDI sostuvo que “a quienes estamos en la cosa pública tenemos que mantener un estándar y una delicadeza, una forma de expresarnos”.

Leer mas
Nacional

GALERÍA: Así fue el encuentro del Gobierno con adultos...

En medio de su discurso, el Mandatario Gabriel Boric, subrayó que la reforma de pensiones se construyó sobre avances previos como la PGU, y reiteró su rechazo a quienes buscan revertir lo logrado.

Leer mas
Economía

SII: Más de 165 mil personas recibieron entre 50 y 100...

Catorce instituciones financieras han enviado al Servicio de Impuestos Internos el primer reporte de los titulares de cuentas que recibieron más de 50 transferencias bancarias en un mes, o 100 abonos en un semestre de personas o entidades distintas. Al 14 de agosto, estas instituciones financieras, entregaron antecedentes sobre 165.571 contribuyentes, de los cuales el 72% corresponde a personas y el 28% a empresas.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/