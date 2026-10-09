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SHOA canceló amenaza de tsunami para las costas chilenas tras terremoto en Panamá

El organismo sacó un nuevo boletín donde se señala la cancelación de la “amenaza de tsunami para el bloque Isla de Pascua”. Aunque se mantendría el monitoreo. El sismo causó pánico entre los habitantes. Colapsaron avenidas y un hotel en la Ciudad de Penonomé. Estructuras emblemáticas de varios poblados se desplomaron, según consignó Infobae.

Patricia Schüller Gamboa
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SHOA canceló amenaza de tsunami para las costas chilenas tras terremoto en Panamá

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) canceló la tarde este viernes la amenaza de tsunami para todas las costas de Chile tras el terremoto de magnitud 7,7 que afectó a Panamá.

Previamente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) había decretado estado de precaución en Isla de Pascua por el riesgo de tsunami. 

El SHOA sacó un nuevo boletín donde se señala la cancelación de la “amenaza de tsunami para el bloque Isla de Pascua”. Aunque se mantendría el monitoreo.

El sismo se registró a las 14:46 de este viernes. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ocurrió a 10 kilómetros al sureste de Pitaloza Arriba.

El movimiento telúrico causó pánico entre los habitantes. Colapsaron avenidas y un hotel en la Ciudad de Penonomé. Estructuras emblemáticas de varios poblados se desplomaron, según consignó Infobae.

Terremoto magnitud 7,6 se registró en Panamá
Source Texto: La Nación/Foto: Infobae
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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