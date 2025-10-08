Home Triunfo "sin declaraciones: el silencio de pablo milad y la anfp luego de ..."

Sin declaraciones: El silencio de Pablo Milad y la ANFP luego de la eliminación de Chile en el Mundial Sub 20

A pesar de la dura derrota del “Equipo de Todos”, el mandamás del organismo de Quilín abandonó el Estadio Elías Figueroa sin hablar con los medios, situación que se repitió con el gerente de selecciones, Felipe Correa.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Tras la eliminación este martes de la selección chilena en los octavos de final del Mundial Sub 20, se esperaba alguna declaración del presidente de la ANFP, Pablo Milad, en medio de este duro momento para el combinado nacional. Sin embargo, aquello no ocurrió y solamente Nicolás Córdova y los jugadores hablaron con la prensa. 

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/sin-declaraciones-el-silencio-de-pablo-milad-y-la-anfp-luego-de-la-eliminacion-de-chile-en-el-mundial-sub-20

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Daniel Jadue enfrenta este miércoles preparación de ju...

El exalcalde de Recoleta (PC), quien llegó al tribunal en compañía de su pareja Anjuli Tostes, presentó el 3 de octubre pasado un recurso de amparo en la Suprema en contra de la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, que rechazó reabrir la investigación que lleva la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, junto con ampliar el plazo de investigación. Si la Suprema falla a su favor, podría competir en las elecciones.

Leer mas
Nacional

A los 87 años murió mamá de Harold Mayne-Nicholls...

El candidato presidencial independiente confirmó el deceso en su cuenta de Instagram: “Hoy partió mi querida madre: María Soledad Sécul Taboada. Todos la conocían como Lula. Ayer le celebramos sus 87 años de vida”, señaló.

Leer mas
Triunfo

Las pifias y cánticos contra Córdova y la tristeza de ...

Los hinchas presentes en el Estadio Elías Figueroa expresaron su molestia con el DT del combinado juvenil, a raíz de la dura derrota ante México. Por su parte, los futbolistas chilenos se vieron afectados con la eliminación y expresaron su tristeza por el resultado.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/